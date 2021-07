Rapport sur l’emploi juin 2021 :

Les salaires non agricoles ont augmenté de 850 000 pour le mois, par rapport à l’estimation du Dow Jones de 706 000 et mieux que les 583 000 révisés à la hausse en mai. Le taux de chômage a cependant augmenté à 5,9% contre 5,6% attendu.

L’augmentation du taux de chômage est survenue même si le taux d’activité est resté inchangé à 61,6 %. Un chiffre distinct qui tient compte des travailleurs découragés et de ceux qui occupent des emplois à temps partiel pour des raisons économiques a fortement chuté à 9,8%, la baisse de 0,4 point de pourcentage plaçant le soi-disant taux de chômage réel en dessous de 10% pour la première fois depuis mars 2020.

L’embauche s’est accélérée alors que le deuxième trimestre s’est transformé en un été qui verra un retour à la normale plus proche pour les Américains détenus en captivité au cours de la dernière année en raison des restrictions liées à la pandémie.

Alors que les données continuent d’augmenter, les économistes s’attendent à ce que la croissance du PIB au deuxième trimestre approche les 10%, une poursuite étonnante d’un rebond aidé par les vaccins qui ont fortement réduit les taux de cas de Covid-19 ainsi que les hospitalisations et les décès.

L’hôtellerie a continué d’être le principal bénéficiaire de la réouverture, les travailleurs ayant repris leur travail dans les bars, restaurants, hôtels, etc.

L’industrie a enregistré un gain de 340 000 dans un assouplissement des restrictions à travers le pays. Ce total comprenait 194 000 bars et restaurants, mais laissait toujours le secteur à 2,2 millions de moins qu’en février 2020 avant le début de la pandémie.

D’autres gains notables ont été enregistrés dans l’éducation, qui a totalisé 269 000 embauches au niveau des États, locaux et privés, tandis que les services professionnels et commerciaux ont augmenté de 72 000 et le commerce de détail a ajouté 67 000.

L’industrie des autres services a créé 56 000 emplois, dont un gain de 29 000 dans les services personnels et de blanchisserie, un sous-secteur qui a été considéré comme un indicateur de la reprise d’une activité commerciale normale. L’aide sociale a ajouté 32 000, tandis que le commerce de gros a contribué 21 000 au total et l’exploitation minière a augmenté de 10 000.

La fabrication a légèrement augmenté de 15 000 pour le mois, bien que la construction ait perdu 7 000 postes malgré une industrie du logement grésillante où les nouveaux bâtiments ont été freinés par des pénuries d’approvisionnement et par la flambée des prix du bois avant la récente chute.

