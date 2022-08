Rapport sur l’emploi juillet 2022 : 528 000

L’embauche en juillet a été bien meilleure que prévu, défiant les signes que la reprise économique s’essouffle, a rapporté vendredi le Bureau of Labor Statistics.

La masse salariale non agricole a augmenté de 528 000 pour le mois et le taux de chômage était de 3,5 %, dépassant facilement les estimations du Dow Jones de 258 000 et 3,6 % respectivement.

La croissance des salaires a également bondi, les gains moyens ayant bondi de 0,5 % pour le mois et de 5,2 % par rapport à la même période il y a un an. Ces chiffres alimentent un tableau d’inflation qui a déjà vu les prix à la consommation augmenter à leur rythme le plus rapide depuis le début des années 1980.

