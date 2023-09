Rapport sur l’emploi d’août : le plan de la Fed pour lutter contre l’inflation semble fonctionner

En août, la croissance de l’emploi et des salaires aux États-Unis a ralenti et le chômage a augmenté, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Même si cela n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour les travailleurs – puisque le taux de chômage est désormais passé de 3,5 % à 3,8 % –, c’est un signal que le plan de la Réserve fédérale visant à maîtriser l’inflation et à éviter une récession semble fonctionner.

En effet, la Fed considère que la forte croissance de l’emploi et des salaires contribue à l’inflation : « La réduction de la croissance moyenne de l’emploi et des salaires est exactement ce que la Réserve fédérale souhaite voir », a déclaré Dante DeAntonio, directeur principal de Moody’s Analytics. « La Fed considère largement le marché du travail comme le champ de bataille le plus important dans sa lutte contre une inflation supérieure à l’objectif. »

Les États-Unis ont créé 187 000 emplois au cours du mois dernier. C’est plus que prévu, mais cela reste en deçà du chiffre clé de 200 000, un chiffre qui n’avait pas été franchi depuis 29 mois consécutifs avant juin. Les salaires horaires ont augmenté de 4,3 pour cent, ce qui reste supérieur à la croissance des salaires à la même époque l’année dernière. DeAntonio a déclaré qu’il s’attend à une baisse de la croissance des salaires au cours des prochains mois. Dans l’ensemble, a-t-il déclaré, la Fed souhaiterait voir une croissance des salaires de 3,5 pour cent ou moins.

Le président Joe Biden a vanté les chiffres lors d’une adresse à la Maison Blanche vendredi. Il tente d’invoquer la « bidenomics », terme englobant sa vision de l’économie américaine, comme argument de vente pour sa campagne de réélection en 2024 – et comme arme contre son rival républicain, l’ancien président Donald Trump.

« Il n’y a pas si longtemps, l’Amérique perdait des emplois », a déclaré Biden. « En fait, mon prédécesseur était l’un des deux seuls présidents de l’histoire à avoir accédé à la présidence et à en être reparti avec moins d’emplois qu’à son arrivée. »

Les analystes financiers attendaient ce rapport sur l’emploi pour savoir si la Fed déciderait de relever à nouveau les taux d’intérêt lors de sa réunion de septembre. Elle avait relevé ses taux en juillet après une brève pause dans les hausses de taux le mois précédent – ​​une décision que certains analystes jugeaient inutile parce que l’économie n’a peut-être pas eu le temps de s’adapter complètement aux 10 hausses de taux d’intérêt précédentes au cours de l’année dernière, ce qui a entraîné une contraction potentiellement retardée.

La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré dans un discours à Jackson Hole, dans le Wyoming, qu’une « réponse de politique monétaire » pourrait être nécessaire si la croissance élevée des salaires, de l’emploi et de la participation au marché du travail ne montrait pas de signes de ralentissement en août. Il a également indiqué à plusieurs reprises que la Fed cherchait à ralentir, mais pas à arrêter, son approche agressive de l’inflation jusqu’à ce qu’elle atteigne son taux cible de 2 %.

« Les implications sur la politique monétaire du rapport sur l’emploi d’août sont relativement élevées » puisqu’il s’agit du dernier rapport majeur sur le marché du travail avant la réunion de la Fed de septembre, a déclaré DeAntonio.

Le rapport sur l’emploi d’août a apporté de bonnes nouvelles à cet égard, indiquant le type de refroidissement du marché du travail que la Fed tente d’atteindre.

Une récession est-elle encore improbable ?

Le nouveau rapport sur l’emploi ne semble pas modifier les perspectives de récession aux États-Unis. Le marché du travail est toujours résilient, mais ne surchauffe pas au point que la Fed semble susceptible de relever encore les taux d’intérêt et potentiellement plonger l’économie dans les deux trimestres consécutifs de croissance négative du produit intérieur brut, nécessaires pour être qualifié de récession technique.

En juillet, une enquête menée par Bloomberg auprès d’économistes d’entreprise avait révélé qu’une forte majorité estimait que la probabilité d’une récession au cours de l’année prochaine était de 50 % ou moins. Powell a également déclaré en juillet qu’il pensait qu’une récession était peu probable. Ses collaborateurs prévoyaient dans leurs prévisions un « ralentissement notable de la croissance à partir de la fin de cette année, mais étant donné la résilience récente de l’économie, ils ne prévoient plus de récession », a-t-il déclaré.

Si les États-Unis évitent une récession, aucune réduction des taux d’intérêt n’aura probablement lieu avant juin 2024, avait précédemment déclaré à Vox l’économiste de Moody’s Analytics, Matt Colyar.

« Je pense qu’ils vont attendre plus d’un an », a-t-il déclaré. « Et cela correspond au ralentissement de l’inflation, le [Fed board of governors] ils se sentent vraiment convaincus que l’inflation est là où ils en ont besoin, voire tend vers elle.