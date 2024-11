Rapport sur l’emploi, « ce micro stupide » et autres points à retenir du rassemblement du Fiserv Forum de Donald Trump

Dans ce qui pourrait être son dernier passage dans le Wisconsin avant les élections de mardi, l’ancien président Donald Trump est retourné dans l’arène de Milwaukee où il a officiellement accepté la nomination présidentielle du Parti républicain il y a quelques mois seulement.

Trump a déclaré vendredi soir à ses partisans au Fiserv Forum que s’il était élu, « l’Amérique serait plus grande, meilleure, plus audacieuse, plus riche, plus sûre et plus forte que jamais ».

Ce n’est qu’en juillet que Trump est monté sur scène au Fiserv Forum lors de la Convention nationale républicaine pour accepter formellement la nomination du parti pendant les quatre jours de l’événement.

La vice-présidente Kamala Harris a ensuite a repris le site du RNC pour son propre rassemblement lors de la Convention nationale démocrate à Chicago en août.

Et vendredi, Harris a tenu une rallye et concert en compétition à seulement six miles de là au Wisconsin State Fair Exposition Center.

Trump et Harris espèrent chacun remporter cet État du champ de bataille alors qu’ils se disputent la Maison Blanche.

Voici quelques points à retenir du rassemblement de Trump à Milwaukee :

Trump critique l’économie et l’emploi

Trump a qualifié le dernier rapport sur l’emploi de « pitoyable » et a déclaré que l’économie « pue ».

Le rapport sur l’emploi a montré les embauches ont considérablement ralenti, les employeurs n’ayant créé que 12 000 emplois en octobre. Deux Ouragans du sud-est et plusieurs grèves des travailleurs On s’attendait à ce que le total baisse, mais il était encore beaucoup plus faible que prévu, a rapporté USA TODAY.

Le taux de chômage est resté stable à 4,1%, a annoncé vendredi le ministère du Travail.

Il a également fait la promotion des droits de douane – des taxes imposées par le gouvernement lorsque des produits étrangers entrent aux États-Unis – en affirmant que c’était « le plus beau mot de tout le dictionnaire ».

« Vous allez devenir tellement riche avec le mot tarif », a-t-il déclaré à la foule.

Les économistes disent les tarifs entraîneraient une augmentation des prix pour les consommateurs.

Le problème du micro irrite Trump : « Je me démène avec ce stupide micro »

Donald Trump montre sa frustration face à un micro défectueux alors qu’il parlait alors qu’il avait des problèmes de microphone lors de son rassemblement politique au Fiserv Forum à Milwaukee vendredi.

Trump a retiré le micro de la tribune relativement tôt dans son discours lorsque les gens dans l’auditoire ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas entendre.

Il a fini par tenir le micro et, au bout d’un moment, a commencé à se plaindre qu’il était lourd.

« Veux-tu me voir assommer les gens dans les coulisses ? … Je suis ici en ébullition. Je me défonce le cul avec ce stupide micro », a déclaré Trump. « Je me fais sauter le bras gauche, maintenant je me fais sauter le bras droit et je me souffle aussi la gorge, à cause de ces gens stupides. »

Sa discussion sur le problème du micro s’est poursuivie pendant un certain temps, notamment en imitant le pied de micro trop bas. À un moment donné, il a semblé fatigué de le tenir.

RFK Jr. dit aux partisans de Trump lorsqu’ils votent : « Ne votez pas pour moi »

Robert F. Kennedy Jr. s’exprime vendredi lors du rassemblement politique de Donald Trump au Fiserv Forum à Milwaukee.

L’ancien candidat indépendant à la présidentielle, Robert F. Kennedy Jr., a demandé aux partisans de Trump de voter pour Trump et non pour lui.

Kennedy, qui s’est retiré de la course à la présidentielle en août et a soutenu Trump, est toujours sur les listes du Wisconsin et du Michigan.

Il a intenté une action en justice pour se retirer du scrutin du Wisconsin début septembre, mais La loi du Wisconsin est valable que quiconque dépose une déclaration de candidature et se qualifie pour figurer sur le bulletin de vote – ce que Kennedy a fait – ne peut pas refuser la candidature.

Les républicains craignent qu’il puisse attirer les voix de Trump dans le Wisconsin et le Michigan – deux États clés du champ de bataille.

« Lorsque vous irez à l’isoloir mardi, vous verrez mon nom sur le bulletin de vote », a-t-il déclaré. «Je ne veux pas de votre vote. Je veux que vous votiez pour Donald Trump.

Trump prétend, à tort, qu’il a gagné le Wisconsin à deux reprises

Trump a affirmé avoir remporté le Wisconsin à deux reprises alors qu’en fait, il n’a remporté l’État du champ de bataille que lors de l’élection présidentielle de 2016, mais pas en 2020.

« Je l’ai gagné, malgré vos difficultés », a-t-il déclaré à propos de 2016. « En fait, je l’ai gagné deux fois, mais ce sont des détails mineurs. »

En 2020, les électeurs ont donné au président Joe Biden une victoire par environ 21 000 voix après avoir élu Trump avec une marge similaire quatre ans plus tôt. Le résultat des élections de 2020 dans l’État a été confirmé par les recomptages payés par Trump, les décisions de justice, un audit d’État non partisan et une étude réalisée par un groupe conservateur de premier plan.

Comme lors du RNC, la foule imite le look de Trump

Au RNC, les partisans ont enfilé des cache-oreilles en gaze, en coton ou en serviettes qui imitent celui de Trump. portait à la convention après avoir survécu à une tentative d’assassinat en Pennsylvanie quelques jours plus tôt.

Trump a rappelé vendredi l’écusson qu’il portait.

« Nous avons eu un petit événement ici, vous savez… C’était la convention », a-t-il déclaré à propos du Fiserv Forum, ajoutant qu’il était « un peu gêné de sortir avec un patch ».

Vendredi, en plus de leurs chapeaux rouges distinctifs, certains supporters ont ajouté des gilets de sécurité jaunes ou orange, imitant le gilet réfléchissant. Trump portait mercredi lors d’un rassemblement près de Green Bay.

Le gilet était destiné à souligner la référence apparente du président Joe Biden à Les partisans de Trump, des « déchets » selon le comédien Tony Hinchcliffe qualifiant Porto Rico d’« île flottante d’ordures » lors d’un rassemblement de Trump dimanche à New York.

Biden et la Maison Blanche ont rapidement cherché à clarifier que Biden faisait spécifiquement référence à Hinchcliffe. Harris aussi s’est distancé de la remarque de Biden.

Le maire de Milwaukee, Cavalier Johnson, critique Trump avant le rassemblement du Fiserv Forum

Dans une déclaration de campagne de Harris, le maire de Milwaukee, Cavalier Johnson, a rappelé Les commentaires de Trump avant le RNC dans lequel il a qualifié Milwaukee de « ville horrible ».

« Donald Trump nous qualifie de ville ‘horrible’ et passe chaque visite ici à se plaindre de ses propres problèmes au lieu de proposer des solutions pour améliorer nos vies », a déclaré Johnson. « Ce n’est pas le but de Milwaukee et du Wisconsin. »

Johnson, un démocrate et fervent partisan du vice-président, a déclaré que Harris « se battrait pour nous tous et tracerait une vision pleine d’espoir et plus optimiste pour l’avenir ».

Lawrence Andrea du personnel du Journal Sentinel a contribué à cette histoire.

Alison Dirr peut être contactée à [email protected].

Cet article a été initialement publié dans le Milwaukee Journal Sentinel : Ce qu’il faut retenir du retour de Donald Trump au Fiserv Forum de Milwaukee