Rapport sur le Xinjiang : un rapport de l’ONU révèle que la Chine pourrait avoir commis des “crimes contre l’humanité”

Selon le rapport de l’ONU, “les politiques et pratiques décrites dans (la région) ont transcendé les frontières, séparant les familles et rompant les contacts humains, tout en causant des souffrances particulières aux familles ouïghoures, kazakhes et autres minorités majoritairement musulmanes, exacerbées par des schémas d’intimidation et de menaces contre les membres de la communauté de la diaspora qui s’expriment publiquement”.

Le gouvernement chinois, qui s’était opposé à plusieurs reprises à la publication du rapport, a répondu dans un document de 131 pages – près de trois fois la longueur du rapport lui-même – dans lequel il décriait les conclusions comme “basées sur la désinformation et les mensonges fabriqués par forces anti-chinoises. »

La réponse de Pékin a été publiée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en même temps que son propre rapport après que la Chine a eu un accès anticipé au document pour l’examiner et y répondre.

Par ailleurs, jeudi, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la Chine “rejette à juste titre” le rapport, qu’elle a qualifié d'”invalide et illégal”. Le porte-parole a également accusé le Haut-Commissariat d’être “réduit au rôle de tueur à gages et de complice des États-Unis et de l’Occident dans leurs efforts pour contrôler les pays en développement”.

Bien que le rapport ait été bien accueilli par certains Ouïghours à l’étranger et par des militants des droits de l’homme, toute initiative visant à poursuivre l’enquête – comme le demande le rapport – nécessiterait l’approbation des États membres de l’ONU dans un organe où la Chine exerce une influence considérable.

L’action sur d’autres recommandations du rapport, telles que la libération des personnes détenues arbitrairement et la clarification de l’endroit où se trouvent les personnes disparues, dépendra de la coopération du gouvernement chinois.

À l’intérieur du Xinjiang

Le rapport se concentre sur ce qu’il décrit comme “la détention arbitraire et les schémas d’abus connexes” dans ce que Pékin prétend être des “centres d’enseignement et de formation professionnels” entre 2017 et 2019.

Il a conclu que les descriptions des détentions au cours de cette période “étaient marquées par des schémas de torture ou d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants”.

Le rapport détaille les conclusions de ce que le Haut-Commissariat décrit comme des années d’efforts pour analyser et évaluer des documents publics, des sources ouvertes et des matériaux de recherche. Il comprend également des informations recueillies lors d’entretiens avec 40 personnes d’ethnies ouïghoure, kazakhe et kirghize. Vingt-six des personnes interrogées ont déclaré avoir été détenues ou avoir travaillé dans divers établissements du Xinjiang.

“L’ampleur de la détention arbitraire et discriminatoire de membres ouïghours et d’autres groupes à prédominance musulmane… peut constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l’humanité”, selon le rapport.

Le rapport de l’ONU a déclaré que le “système de droit antiterroriste” de la Chine est “profondément problématique du point de vue des normes et standards internationaux en matière de droits de l’homme” et “a en pratique conduit à la privation arbitraire de liberté à grande échelle” des Ouïghours et d’autres communautés musulmanes.

Bien que le Haut-Commissaire ait été empêché par Pékin de mener une enquête sur le terrain, le rapport comprenait des descriptions de ceux qui avaient fait l’expérience des soi-disant centres de formation professionnelle et éducative au Xinjiang, dans leurs propres mots.

“On ne m’a pas dit pourquoi j’étais là et combien de temps j’y serais. On m’a demandé d’avouer un crime, mais je ne savais pas ce que j’étais censé avouer”, a déclaré une personne interrogée par le bureau, selon le rapport.

Le rapport indique également que presque toutes les personnes interrogées ont décrit des injections, des pilules ou les deux administrées régulièrement, ce qui les rend somnolentes, tandis que certaines personnes interrogées ont également parlé de « diverses formes de violence sexuelle », y compris des cas de viol, ainsi que de diverses formes de humiliation sexuelle, y compris la nudité forcée, selon le rapport.

Les allégations de violence sexuelle et sexiste “semblent crédibles”, selon le rapport, mais il n’est pas possible de “tirer des conclusions plus larges” sur la mesure dans laquelle elles faisaient partie de schémas généraux au sein des établissements sur la base des informations existantes, a-t-il déclaré. .

“Les dénégations générales du gouvernement de toutes les allégations, ainsi que ses attaques sexistes et humiliantes contre ceux qui se sont manifestés pour partager leurs expériences, et ont ajouté à l’indignité et à la souffrance des survivants”, indique le rapport.

Le rapport indique que même s’il ne peut pas confirmer le nombre de détenus dans les centres, une conclusion raisonnable peut être tirée des informations disponibles selon lesquelles le nombre d’individus dans les établissements, au moins entre 2017 et 2019, était “très important, comprenant une proportion substantielle ” des Ouïghours et d’autres populations minoritaires musulmanes.

Ce système de détention, selon le rapport, s’inscrit également dans “le contexte d’une discrimination plus large” contre les membres des Ouïghours et d’autres minorités principalement musulmanes sur la base de “menaces perçues pour la sécurité” émanant de membres individuels de ces groupes.

Ceux-ci ont inclus des restrictions indues sur l’identité et l’expression religieuses, et sur les droits à la vie privée et à la circulation. Le rapport a également mis en évidence des “indications sérieuses” de violations des droits reproductifs par “l’application coercitive et discriminatoire des politiques de planification familiale et de contrôle des naissances”.

Il a également abordé les allégations de travail forcé dans la région, déclarant que les programmes d’emploi aux fins prétendues de réduction de la pauvreté et de prévention de l’extrémisme “peuvent impliquer des éléments de coercition et de discrimination pour des motifs religieux et ethniques”.

Dans sa réponse de mercredi, Pékin a déclaré que le rapport “déforme” les lois et politiques de la Chine.

“Tous les groupes ethniques, y compris les Ouïghours, sont des membres égaux de la nation chinoise”, indique la réponse de la Chine. “Le Xinjiang a pris des mesures pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme conformément à la loi, limitant efficacement les occurrences fréquentes d’activités terroristes. À l’heure actuelle, le Xinjiang jouit d’une stabilité sociale, d’un développement économique, d’une prospérité culturelle et d’une harmonie religieuse. Les habitants de tous les groupes ethniques du Xinjiang sont vivre une vie heureuse dans la paix et le contentement.”

Une déclaration distincte de la mission chinoise auprès de l’ONU à Genève a décrit le rapport comme “une farce planifiée par les États-Unis, les pays occidentaux et les forces anti-chinoises”, ajoutant que “l’évaluation est un outil politique” et “un document politisé qui ignore le les faits.”

Et après

Au cours des quatre dernières années, la communauté internationale au sein de l’ONU a peu fait face aux allégations de violations des droits de l’homme au Xinjiang.

Les pays de son principal organe des droits de l’homme n’ont accepté aucun appel formel à une enquête, tandis que les appels des experts de l’ONU pour que la Chine autorise la surveillance des droits se sont heurtés à des démentis féroces d’actes répréhensibles de la part de Pékin et à aucune invitation à un accès gratuit pour venir voir pour eux-mêmes.

Cette impasse au sein de l’ONU a accru l’attention et l’importance du rapport du Haut-Commissaire pour ceux qui ont cherché à demander des comptes à la Chine au sein du système international.

Le rapport n’effacera pas les défis politiques liés à l’avancement des appels à une enquête officielle de l’ONU, car la Chine exerce une influence significative parmi les États membres de l’ONU. Mais les militants des droits ont déclaré que cela devrait être un signal d’alarme pour une action internationale.

Omer Kanat, directeur exécutif du Uyghur Human Rights Project, a qualifié le rapport de “changeur de jeu pour la réponse internationale à la crise ouïghoure”.

“Malgré les dénégations énergiques du gouvernement chinois, l’ONU a maintenant officiellement reconnu que des crimes horribles se produisent”, a-t-il déclaré dans un communiqué signé par un groupe de 60 organisations ouïghoures de 20 pays.