Les principaux acteurs du marché des services de conseil en gestion de l’eau et des déchets sont Tetra Tech Inc, Arcadis NV, WorleyParsons, Stantec Inc. et AECOM. Le marché mondial des services de conseil en gestion de l’eau et des déchets devrait passer de 8 $.

New York, 4 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Reportlinker.com annonce la publication du rapport « Water And Waste Management Consulting Services Global Market Report 2020-30: COVID-19 Growth And Change » – https: // www .reportlinker.com / p06001461 /? utm_source = GNW

1 milliard en 2019 à 8,12 milliards de dollars en 2020, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,03%. Il y a eu une croissance nominale sur ce marché principalement en raison de l’épidémie de COVID-19 qui a conduit à des mesures de confinement restrictives impliquant la distanciation sociale, le travail à distance et la fermeture d’industries et d’autres activités commerciales entraînant des défis opérationnels. Toute la chaîne d’approvisionnement a été perturbée, ce qui a eu un impact négatif sur le marché. Le marché devrait ensuite se redresser et atteindre 9,72 milliards de dollars en 2023 avec un TCAC de 6,18%.

Le marché des services de conseil en gestion de l’eau et des déchets consiste en la vente de services de conseil en gestion de l’eau et des déchets par des entités (organisations, entreprises individuelles et partenariats) qui fournissent des conseils et une assistance aux entreprises et autres organisations sur des activités telles que le traitement des eaux usées et la gestion des déchets solides. . Ils offrent une expertise sur les procédés de traitement des déchets industriels tels que les substances solides, liquides, gazeuses ou radioactives provenant d’un large éventail d’industries et d’organisations. Seuls les biens et services échangés entre entités ou vendus aux consommateurs finaux sont inclus.

En juin 2020, Trinity Consultants, Inc., une société de conseil en ingénierie, EHS et science, a annoncé l’acquisition de Vision Environment Australia (VE), une société de conseil en environnement basée en Australie, pour un montant non divulgué. Vision Environment (VE) se spécialise dans la surveillance environnementale, l’écologie marine et la qualité de l’eau et a servi des clients dans des organisations industrielles qui ont eu un impact sur les environnements marins en Nouvelle-Zélande et en Australie. L’acquisition aidera Trinity à ajouter des ressources et des capacités qui stimuleront la croissance de l’entreprise. Le personnel qualifié, l’équipement de terrain et les navires commerciaux de VE aideront Trinity à collecter des données sur la qualité de l’eau en temps réel et aideront l’entreprise à se développer en Australie, en Nouvelle-Zélande et au-delà. Vision Environment (VE) est une société basée en Australie qui travaille dans le domaine de la qualité de l’eau et de l’écologie marine.

Le marché des services de conseil en gestion de l’eau et des déchets couvert dans ce rapport est segmenté par déchets en gestion des déchets solides; gestion des eaux usées. Il est également segmenté par traitement en traitement primaire; traitement secondaire; traitement tertiaire; d’autres, par application dans les déchets municipaux; déchets industriels; autres et par service dans la gestion et la planification stratégiques des déchets solides; conception des systèmes de traitement et de distribution de l’eau; conception et documentation des installations de recyclage et d’élimination des déchets; évaluation de l’impact environnemental et social; services de configuration de systèmes d’égouts; autres services.

Un financement insuffisant pour la gestion de l’eau et des déchets met en péril l’industrie des services d’eau et d’assainissement, en particulier dans les pays les moins développés. Selon le rapport Global Assessment and Analysis of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) 2019 des Nations Unies (ONU) qui a enquêté sur 4,5 milliards de personnes de 115 pays, dans la majorité des pays, la mise en œuvre des politiques d’eau, d’assainissement et d’hygiène est limitée par ressources financières et humaines insuffisantes. Environ 19 pays sur 115 pays étudiés ont signalé un déficit de financement de plus de 60% en termes de besoins identifiés et de financement disponible. Sur les pays étudiés, 94% des pays ont des politiques pour l’eau potable et l’assainissement, 79% pour l’hygiène et prévoient de mettre en œuvre ces politiques, mais moins d’un sixième des pays disposent de suffisamment de financement pour les mettre en œuvre. Par conséquent, le financement inadéquat des administrateurs locaux, des gouvernements et des organismes internationaux freine la croissance du marché des services de conseil en gestion de l’eau et des déchets.

Le conseil basé sur le SaaS (software-as-a-service) est la tendance récente qui gagne en popularité dans le conseil en gestion de l’eau et des déchets. L’utilisation de la plate-forme SaaS est de plus en plus utilisée dans les entreprises pour fournir des services en ligne tels que la gestion de la qualité de l’eau, la conformité EHS et le reporting carbone. Le modèle de livraison SaaS fonctionne lorsqu’un fournisseur de logiciels fournit un accès à son logiciel et fonctionne à distance en tant que service Web. De nombreuses entreprises proposent du SaaS aux entreprises de gestion de l’eau et des déchets pour améliorer les opérations réalisées par l’entreprise. Par exemple, Trimble propose un nouveau programme SaaS pour la surveillance à distance des infrastructures d’eau et d’eaux usées. Avec le nouveau programme SaaS, les services publics d’eau et de traitement des eaux usées peuvent accéder aux technologies matérielles et logicielles via un abonnement afin d’être utilisés pour la surveillance à distance des infrastructures critiques.

L’augmentation des déchets industriels et municipaux due à l’urbanisation rapide contribue à la croissance du marché des services de conseil en gestion de l’eau et des déchets. En raison de l’urbanisation, il y aurait une augmentation rapide de la production et de la consommation générant des déchets provenant de plusieurs sources telles que les déchets ménagers, les déchets commerciaux, les déchets institutionnels et les déchets industriels. Selon le rapport de la Banque mondiale mis à jour en septembre 2019, avec une croissance démographique et une urbanisation rapides, la production annuelle de déchets devrait augmenter de 70% par rapport aux niveaux de 2016 à 3,40 milliards de tonnes en 2050. Selon Waste Dive, un fournisseur d’équipements de recyclage, chaque année, environ 2,01 milliards de tonnes métriques de déchets solides municipaux (DSM) sont produites dans le monde. Le rapport indique également que 40% des déchets dans le monde sont mal gérés et sont jetés ou brûlés dans des espaces ouverts, ce qui indique qu’il existe un énorme marché inexploité pour les services de conseil en gestion des déchets.

Lire le rapport complet: https://www.reportlinker.com/p06001461/?utm_source=GNW

À propos de Reportlinker

ReportLinker est une solution d’étude de marché primée. Reportlinker trouve et organise les dernières données du secteur afin que vous obteniez toutes les études de marché dont vous avez besoin – instantanément, en un seul endroit.

__________________________

L’histoire continue

CONTACT: Clare: clare@reportlinker.com US: (339)-368-6001 Intl: +1 339-368-6001