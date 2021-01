Les principaux acteurs du marché des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées sont CK Franchising Inc., Right at Home Inc., Home Place Inc., Living Assistance Services et Brookdale Senior Living Inc.

New York, 4 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Reportlinker.com annonce la publication du rapport « Services pour les personnes âgées et les personnes handicapées Rapport mondial sur le marché 2020-30: COVID-19 Growth And Change » – https: / /www.reportlinker.com/p06001438/?utm_source=GNW

Le marché mondial des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées devrait passer de 369,4 milliards de dollars en 2019 à 390 milliards de dollars en 2020 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6%. La croissance a ralenti principalement en raison de l’épidémie de COVID-19 qui a conduit à des mesures de confinement restrictives impliquant la distanciation sociale, le travail à distance et la fermeture d’industries et d’autres activités commerciales entraînant des défis opérationnels. Toute la chaîne d’approvisionnement a été perturbée, ce qui a eu un impact négatif sur le marché. Le marché devrait ensuite se redresser et atteindre 520,9 milliards de dollars en 2023 avec un TCAC de 10,12%.

Le marché des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées comprend les revenus provenant des services aux personnes âgées et handicapées par des entités qui fournissent des services d’assistance sociale pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées, des personnes diagnostiquées avec une déficience intellectuelle et développementale, ou des personnes handicapées physiques. .

L’Amérique du Nord était la plus grande région du marché des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées en 2019. L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

En septembre 2020, Elderday Center, un programme de garderie pour adultes à but non lucratif basé aux États-Unis, a fusionné avec Seniors Helping Seniors® Fox Valley, un fournisseur non médical basé aux États-Unis de services de soins à domicile pour les personnes âgées. Cette fusion devrait répondre aux besoins des aînés qui nécessitent une attention particulière, que ce soit en milieu de garde ou à domicile.

Le marché des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées couvert dans ce rapport est segmenté par type de service en soins institutionnels; garderie pour adultes; soins à domicile. Il est également segmenté par prestataire de services en dépenses publiques; dépenses privées; les dépenses personnelles et par l’utilisateur final en personnes âgées; adultes handicapés.

La maltraitance des personnes âgées dans les centres qui fournissent des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées devrait entraver le marché. La maltraitance des personnes âgées augmente dans les institutions qui fournissent des soins aux personnes âgées. Selon le rapport publié par l’Organisation mondiale de la santé en juin 2020, environ 2 employés sur 3 travaillant dans des institutions telles que les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée ont signalé avoir commis des abus au cours de l’année précédente. La maltraitance des personnes âgées peut entraîner de graves blessures physiques et des conséquences psychologiques à long terme. Le taux élevé de maltraitance parmi les aînés dans les milieux de soins crée donc un état de peur pour les aînés et leurs proches optant pour ces services, ce qui conduit à la décision de ne pas opter pour ces services, ce qui entrave le marché.

De nombreuses entreprises à travers le monde utilisent des robots pour faciliter la transition de la fourniture d’établissements de soins aux patients âgés. Par exemple, Bright Cape, une société basée à Eindhoven, a développé SARA, qui signifie assistant de santé robotique social et autonome. Le projet fait partie du consortium européen d’innovation numérique EIT et vise à réduire la charge de travail dans les soins de santé et à améliorer la qualité du traitement en général. Le Japon est en train d’installer des robots dans les maisons de retraite, les lieux de travail et les écoles à mesure que sa population vieillit et que sa population active diminue.

La diminution de la taille des ménages associée au vieillissement rapide de la population devrait contribuer à la croissance du marché des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées. La diminution de la taille des ménages est attribuée au nombre réduit de personnes vivant en famille. Par exemple, selon les estimations du bureau de recensement, la taille moyenne des ménages aux États-Unis était de 2,52 personnes en 2019, en baisse d’un quart par rapport à la moyenne de 3,36 à l’époque du baby-boom. Les ménages d’une personne représentent 28,4% du total américain en 2019, contre 13,1% en 1960. De plus, la flambée du vieillissement de la population génère une demande accrue de services pour les personnes âgées, propulsant ainsi les revenus du marché. Selon le rapport du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies publié sur le vieillissement de la population mondiale 2019, il y avait 703 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2019 et ce nombre devrait doubler pour atteindre 1,5 milliard d’ici 2050. En plus de cela , le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait passer de 143 millions en 2019 à 426 millions d’ici la fin de 2050. Le besoin de soins de la population vieillissante crée une demande de services pour les personnes âgées et handicapées, ce qui, en tour, entraîne le marché.

Lire le rapport complet: https://www.reportlinker.com/p06001438/?utm_source=GNW

À propos de Reportlinker

ReportLinker est une solution d’étude de marché primée. Reportlinker trouve et organise les dernières données du secteur afin que vous obteniez toutes les études de marché dont vous avez besoin – instantanément, en un seul endroit.

__________________________

L’histoire continue

CONTACT: Clare: clare@reportlinker.com US: (339)-368-6001 Intl: +1 339-368-6001