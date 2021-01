Les principaux acteurs du marché des services à l’enfance et à la jeunesse sont l’aide à l’enfance et les services à la famille, l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance), l’Organisation internationale de placement familial, la Société internationale pour la prévention de la maltraitance et de la négligence envers les enfants (ISPCAN), CARE International, Stepstone Family & Youth Services. , North East Independent Living Services, Child Welfare League of America, United States Children’s Bureau et The European Child Safety Alliance.

Le marché mondial des services aux enfants et aux jeunes devrait passer de 100,44 milliards de dollars en 2019 à 102,98 milliards de dollars en 2020 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,54%. La faible croissance est principalement due à l’épidémie de COVID-19 qui a conduit à des mesures de confinement restrictives impliquant la distance sociale, le travail à distance et la fermeture d’industries et d’autres activités commerciales entraînant des défis opérationnels. Le marché devrait ensuite se redresser et atteindre 125,88 milliards de dollars en 2023 avec un TCAC de 6,92%.

Le marché des services à l’enfance et à la jeunesse comprend les revenus provenant des services aux enfants et aux jeunes et des biens connexes par des entités (organisations, commerçants indépendants et partenariats) qui fournissent une aide sociale non résidentielle aux enfants et aux jeunes. Seuls les biens et services échangés entre entités ou vendus aux consommateurs finaux sont inclus.

L’Amérique du Nord était la plus grande région du marché des services aux enfants et aux jeunes en 2019. L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Deux organisations communautaires à but non lucratif basées à Novato, Novato Youth Centre et Novato Human Needs Center ont fusionné en une organisation à but non lucratif en janvier 2018, qui a été nommée North Martin Community Services (NMCS). La fusion de ces organisations pour offrir des services multigénérationnels aux nourrissons et aux aînés a augmenté les avantages pour la communauté.

Le marché des services à l’enfance et à la jeunesse couvert dans ce rapport est segmenté par service en services de placement en famille d’accueil et de tutelle; services de conseil et d’information; services d’assistance sociale; programmes de loisirs pour enfants et jeunes; services d’adoption privés et publics; d’autres et par groupe d’âge en nourrisson; enfant; adolescente; jeunesse.

Le manque d’emploi et de formation professionnelle dans les familles d’accueil devrait entraver la croissance du marché des services aux enfants et aux jeunes. Selon Ifoster, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, après avoir vieilli hors de la famille d’accueil, l’itinérance et le chômage deviennent un énorme défi pour les jeunes. Bien qu’il existe plus de 34 millions d’emplois d’entrée de gamme à l’échelle nationale aux États-Unis, de nombreux jeunes en famille d’accueil ne sont pas préparés à être indépendants et n’ont pas les compétences ou les ressources nécessaires pour ces opportunités. L’accès à la technologie est essentiel pour qu’un enfant en famille d’accueil soit en concurrence avec ses pairs. Les jeunes en famille d’accueil ne reçoivent pas les mêmes ressources et opportunités que leurs pairs. Par exemple, seulement 5% des jeunes en milieu rural et 21% des jeunes en milieu urbain ont accès à un ordinateur à la maison. Par conséquent, le manque de possibilités d’emploi et de formation professionnelle dans les familles d’accueil et dans certaines communautés a un impact négatif sur le marché des services aux enfants et aux jeunes.

L’analyse prédictive est une technique de plus en plus utilisée par les communautés pour le bien-être des enfants et des jeunes. L’analyse prédictive dans le contexte du bien-être de l’enfance concerne généralement les niveaux de risque de maltraitance. L’approche fonctionne en quantifiant le risque et peut être utilisée pour cibler les services qui sont fournis aux enfants, aux familles et aux communautés les plus susceptibles d’en tirer des avantages. Par exemple, le Département des services à l’enfance et à la famille de l’Illinois a utilisé un modèle d’analyse prédictive pour comprendre les enfants qui risquaient d’être placés dans des établissements de soins collectifs. L’analyse prédictive a identifié un ensemble de prédicteurs, y compris les problèmes comportementaux et émotionnels des enfants. Cela a aidé le département à concevoir et à mettre en œuvre une intervention thérapeutique de placement familial qui pourrait être une alternative aux soins collectifs.

Les avantages des programmes communautaires destinés aux enfants et aux jeunes ont contribué à la croissance du marché des services aux enfants et aux jeunes. Selon young.gov, les jeunes entourés de diverses opportunités adoptent des comportements moins risqués à l’âge adulte. Une étude a été menée selon laquelle pendant les cinq premières années où les jeunes sont impliqués dans le programme de développement des jeunes 4-H, ils ont montré un risque plus faible d’avoir des problèmes de comportement social et personnel et quatre fois plus susceptibles de contribuer aux communautés et deux fois plus susceptibles de être civiquement actif. On s’attend à ce que ces facteurs aient un impact positif sur la croissance du marché des services aux enfants et aux jeunes.

