Les principaux acteurs du marché des médicaments anti-parkinsoniens sont GlaxoSmithKline plc, Pfizer, Merck, Novartis, Roche, UCB S. A, Teva Pharmaceuticals, AbbVie Inc. et Mylan. Le marché mondial des médicaments anti-parkinsoniens devrait passer de 4 $.

23 milliards en 2019 à 4,12 milliards de dollars en 2020 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -2,62%. La baisse est principalement due à l’épidémie de COVID-19 qui a conduit à des mesures de confinement restrictives impliquant la distanciation sociale, le travail à distance et la fermeture d’industries et d’autres activités commerciales entraînant des défis opérationnels. Toute la chaîne d’approvisionnement a été perturbée, ce qui a eu un impact négatif sur le marché. Le marché devrait ensuite se redresser et atteindre 5,04 milliards de dollars en 2023 avec un TCAC de 7,01%.

Le marché des médicaments anti-parkinsoniens est constitué des ventes de médicaments utilisés pour traiter la maladie de Parkinson (MP), générées par les établissements qui fabriquent ces médicaments. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui affecte principalement les neurones dopaminergiques dans une zone spécifique du cerveau nommée substantia nigra et perturbe le mouvement du corps. Les personnes souffrant de MP peuvent éprouver des tremblements, une bradykinésie, une rigidité des membres, une démarche et des problèmes d’équilibre.

L’Amérique du Nord était la plus grande région du marché des médicaments anti-parkinsoniens en 2019. L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

En juin 2019, AbbVie Inc., une société biopharmaceutique mondiale axée sur la recherche, a annoncé l’acquisition d’Allergan plc, une société pharmaceutique basée à Dublin, pour un montant de 63 milliards de dollars. Avec le portefeuille de produits diversifié d’Allergan, AbbVie Inc. devrait renforcer la position de l’entreprise sur les marchés biopharmaceutiques internationaux. AbbVie Inc. a investi dans les neurosciences, la sclérose en plaques, la maladie d’Alzheimer et l’étude de maladies potentielles pour la maladie de Parkinson. Allergan plc est une société pharmaceutique engagée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, biologiques, chirurgicaux, de dispositifs et de médecine régénérative de marque pour les patients du monde entier.

Le marché des médicaments anti-Parkinson couvert dans ce rapport est segmenté par classe de médicaments en lévodopa / carbidopa; les agonistes des récepteurs de la dopamine; les inhibiteurs de la monoamine oxydase de type b (MAO-b); les inhibiteurs de la catéchol-o-méthyltransférase (COMT); anticholinergiques; d’autres drogues. Il est également segmenté par voie d’administration en oral; injection; transdermique et par canal de distribution dans les pharmacies hospitalières; pharmacies de détail; pharmacies en ligne.

L’augmentation des investissements des gouvernements et des entreprises dans la R&D sur les médicaments contre la maladie de Parkinson est une tendance majeure sur le marché des médicaments anti-Parkinson. Par exemple, selon le rapport publié en 2018 par la Fondation Parkinson, la fondation a accordé 6 millions de dollars à la recherche sur la maladie de Parkinson (MP). En janvier 2019, l’organisme de bienfaisance britannique Parkinson’s Research and Support au Royaume-Uni a annoncé un investissement de recherche de 1,9 million de dollars (1,5 million de livres sterling) dans son programme de découverte de médicaments pour développer de nouveaux modulateurs de transcription génique pour la maladie de Parkinson. Par conséquent, des investissements croissants dans le développement de médicaments contre la maladie de Parkinson devraient stimuler le marché des médicaments anti-Parkinson.

Le coût élevé du traitement de la maladie de Parkinson devrait limiter la croissance du marché des médicaments anti-Parkinson au cours de la période de prévision. Selon les statistiques de la Michael J.Fox Foundation for Parkinson’s Research publiées en juin 2019, le fardeau économique de la maladie de Parkinson sur les patients, les familles et le gouvernement fédéral augmente. Aux États-Unis, le coût global de la maladie de Parkinson pour les individus, les familles et le gouvernement est de 51,9 milliards de dollars par an, dont 25,4 milliards de dollars en frais médicaux directs (y compris l’hospitalisation et les médicaments). Ainsi, le coût élevé du traitement de la maladie de Parkinson devrait avoir un impact sur le marché des médicaments anti-Parkinson.

La population gériatrique croissante et la flambée des cas de maladie de Parkinson (MP) devraient stimuler la demande sur le marché des médicaments anti-Parkinson. La MP survient généralement chez les personnes de plus de 60 ans. Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, une personne sur 11 dans le monde avait plus de 65 ans en 2019 et ce nombre devrait passer à une personne sur six d’ici la fin de 2050. En outre, selon le Les statistiques de la Michael J.Fox Foundation for Parkinson’s Research publiées en juin 2019, plus d’un million d’Américains vivent avec la maladie de Parkinson. La dégénérescence des neurones dans la population gériatrique et la flambée des cas de maladie de Parkinson sont donc le moteur de la croissance du marché.

