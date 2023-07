Rapport sur le camp de la Coupe du monde de l’USWNT : les joueurs désactivent les réseaux sociaux

Nous ne sommes qu’à deux jours du début de la Coupe du monde féminine 2023 et l’équipe nationale féminine des États-Unis se prépare depuis près de deux semaines en Nouvelle-Zélande. Lundi, les joueurs ont commencé à répondre aux questions des médias pour la première fois et continueront de le faire presque quotidiennement tout au long du tournoi. ESPN sera avec l’USWNT à chaque étape du processus, apportant des reportages de l’intérieur du camp de l’USWNT tout au long de la Coupe du monde.

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Alors que l’ouverture de la Coupe du monde féminine pour l’équipe nationale féminine des États-Unis se rapproche, les discussions sur les réseaux sociaux se multiplient à la fois autour de la compétition elle-même et des chances des États-Unis de remporter un troisième titre consécutif. Ne vous attendez pas à ce que les joueurs gardent un œil.

Suivant le plan gagnant du tournoi de la « bulle » autoproclamée que l’équipe s’est formée lors de la Coupe du monde 2019 pour exclure les influences extérieures, de nombreux joueurs de l’équipe adoptent à nouveau la même approche. Alors, n’hésitez pas à critiquer l’équipe ou, si vous le devez, à envoyer ces tweets méchants, mais la plupart des joueurs ne liront pas.

La gardienne partante Alyssa Naeher dit qu’elle a pratiquement laissé son téléphone portable en mode avion en 2019 et qu’elle prévoit de rester à nouveau en dehors des réseaux sociaux, bien qu’à un degré moins extrême. « J’ai allumé mon téléphone cette fois-ci, donc je me suis éloigné du mode avion, mais je n’ai toujours pas les trucs sur les réseaux sociaux – je vais éviter beaucoup de ça », a-t-elle déclaré. « Je garderai peut-être un peu d’Instagram pour rester en contact avec mes amis et ma famille à la maison, mais pour la plupart, j’ai choisi de quitter les réseaux sociaux pendant un mois. »

La milieu de terrain et débutante en Coupe du monde Kristie Mewis adopte une approche similaire – et fait une exception similaire.

« J’adore Instagram donc je ne pense pas vraiment pouvoir abandonner ça », a déclaré Mewis, avec un sourire ironique. « Cela m’aide en quelque sorte à décompresser un peu pour regarder des choses irréalistes comme les voyages – de belles choses qui me font oublier ce qui se passe. C’est donc une bonne distraction et je n’abandonne pas ça. »

OK, donc : pas de Twitter, un peu d’Instagram. Que diriez-vous de Threads, le nouveau rival Twitter de la société à l’origine d’Instagram ? « Je ne vais pas avoir Twitter ou ce nouveau truc de Threads – je ne sais toujours pas vraiment comment cela fonctionne – mais j’ai besoin de mon Instagram », a déclaré Mewis.

Qu’en est-il de TikTok ? « Je ne sais pas vraiment ce qu’est TikTok », a plaisanté Naeher.

La milieu de terrain Andi Sullivan ne s’est pas encore extraite des réseaux sociaux, mais elle le fera au moment où l’USWNT jouera son match d’ouverture contre le Vietnam le 21 juillet. Oui, même Instagram – c’est la même exception qu’elle veut faire, mais elle a gagné. t.

« Mon plan est de sombrer. C’est difficile parce que comme Kristie, j’aime naviguer, mais je pense que c’est trop facile de voir quelque chose que je ne veux pas voir, et je suis sûr qu’une petite pause sur les réseaux sociaux est bonne pour tout le monde de temps en temps. Donc, mon plan est, dans quelques jours, de tout fermer. «

Alors pourquoi rester en dehors des réseaux sociaux pendant une Coupe du monde ? Ces joueuses concourent à un niveau élevé toute l’année – il y a des matchs amicaux et la SheBelieves Cup, la saison régulière et les séries éliminatoires de la NWSL, sans parler de la NWSL Challenge Cup. Qu’est-ce qui fait de la Coupe du monde une exception ?

Eh bien, une Coupe du monde est, comme l’a dit Sullivan, « folle », et nous avons tous vu les gags courants de célébrités lisant des tweets méchants sur elles-mêmes. Ce sera la première Coupe du monde de Sullivan, mais elle dit que les joueurs les plus expérimentés l’ont prévenue : « Les vétérans de l’équipe ont expliqué et donné des exemples de la folie du passé, ou ils ont juste dit : ‘Ça va devenir plus fou ,’ et a réitéré de s’appuyer sur eux s’il y a quelque chose avec lequel nous luttons. »

Sullivan a déjà commencé à limiter son temps sur les réseaux sociaux – elle a cessé d’utiliser Twitter il y a plus d’un an et a réduit son temps sur d’autres plateformes, ce qui en fait une progression naturelle. Couper les réseaux sociaux lui permettra de maintenir la bonne perspective pendant un tournoi où il peut sembler que les yeux du monde entier regardent.

« Pour une Coupe du monde, il y a plus d’attention, plus de commentaires, plus de couverture, ce qui est super, mais en même temps, je veux juste que mon point de vue ne soit que sur mon cercle – les gens qui sont ici, qui me voient tous les jours, » dit-elle. « Le cercle intérieur – c’est sur lui que je veux concentrer mon attention et pas nécessairement sur le bruit. »

Sophia Smith, une autre débutante en Coupe du monde, est sur la même longueur d’onde. « Supprimer Twitter ? La meilleure chose que j’ai jamais faite. Je n’ai aucune idée de ce qui se passe », a-t-elle déclaré mercredi.

La « bulle » que l’équipe a créée en 2019 a été d’une efficacité extraordinaire. Lorsque les joueurs ont été interrogés sur des questions non liées au football – ce qui était assez souvent, étant donné les critiques très médiatisées de Megan Rapinoe de la part du président de l’époque, Donald Trump – ils ont plaidé l’ignorance. Même l’entraîneure de l’époque, Jill Ellis, était dans la bulle – sa réponse à une question non liée au football à l’époque était typique : « Quand vous êtes dans votre bulle, ce n’est pas quelque chose qui imprègne. » Que ce soit ou non la raison pour laquelle l’équipe a remporté la Coupe du monde en 2019 est impossible à dire, mais cela n’a clairement pas fait de mal.

Si l’attrait des médias sociaux était fort en 2019, il ne semble pas moins attrayant en 2023, mais pour l’instant, les joueurs sont inébranlables dans leurs pannes de réseaux sociaux. Eh bien, à l’exception d’un peu d’Instagram, bien sûr.