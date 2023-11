Rapport sur la grippe du New Hampshire : la grippe est considérée comme sporadique

La grippe est considérée comme sporadique dans le New Hampshire ; 2 décès d’adultes dus à la grippe signalés cette saison Plusieurs maladies circulent, selon le médecin Mise à jour : 18 h 07 HNE, le 10 novembre 2023

Les Granite Staters sont aux prises avec de nombreuses maladies différentes alors que nous nous dirigeons vers le deuxième mois de la saison de la grippe. Erik Shessler, directeur médical associé du Dartmouth Health Children’s à Manchester, a déclaré que normalement, lorsque nous commençons à entendre de la musique de Noël, une sorte de virus respiratoire se profile. Pour la grippe, à l’heure actuelle, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du New Hampshire, elle est sporadique dans tout l’État. Shessler a déclaré que les trois grands virus dont il faut s’inquiéter en ce moment sont le COVID-19, la grippe et le VRS, mais il existe d’autres virus respiratoires que l’État ne teste pas. >> Données et informations NH DHHS : COVID-19 | La grippe | RSVIl a mentionné que de nombreux cabinets de médecins réorienteront leurs efforts à cette période de l’année pour accroître l’accès le soir ou le week-end aux rendez-vous le jour même, car la demande augmente. >> Les scientifiques savent enfin pourquoi les gens contractent davantage de rhumes et de grippes en hiver. Shessler a également déclaré qu’au cours des dernières semaines, les cas de VRS ont augmenté. Et nous espérons que ce n’est pas le cas, mais nous avons certainement constaté une augmentation du taux de positivité dans nos salles d’urgence locales, les soins d’urgence, des choses comme ça, a déclaré Shessler. Shessler a déclaré que le meilleur conseil pour que les gens restent en bonne santé C’est avant tout du bon sens, manger des fruits et légumes, dormir, faire de l’exercice, se laver les mains, porter des masques, prendre soin de sa santé mentale et se faire vacciner. >> La saison prochaine, vous pourrez peut-être vous faire vacciner contre la grippe à la maison. Jusqu’à présent cette saison , les décès de deux adultes du New Hampshire ont été liés à la grippe. Les responsables ont déclaré qu’ils vivaient dans les comtés de Belknap et de Hillsborough. Aucun décès pédiatrique dû à la grippe n’a été identifié dans le New Hampshire cette saison.