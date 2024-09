Rapport sur la date de sortie d’Apple Intelligence : quand recevrez-vous iOS 18 Genmoji, le nouveau Siri et plus encore ?

Sur le site officiel d’Apple, le géant technologique basé à Cupertino déclare qu’Apple Intelligence est « à venir cet automne. »

Cependant, Bloomberg Mark Gurman, via sa newsletter Power On, affirme avoir des informations plus précises sur les dates de sortie de certaines des fonctionnalités Apple Intelligence les plus attendues, notamment Genmoji, Image Playground, et bien d’autres.

Date de sortie du rapport d’Apple Intelligence

Au moment où j’écris ces lignes, vous pouvez effectuer un test bêta quelques Fonctionnalités d’Apple Intelligence, notamment le nouvel outil de nettoyage (la réponse d’Apple à Google Magic Eraser), les outils d’écriture, la nouvelle capacité de Siri à gérer la dysfluence, les transcriptions pour les mémos vocaux et l’enregistrement des appels, et bien plus encore.

Renseignements Apple

Crédit : Apple

(Si vous ne savez pas comment tester la nouvelle suite de fonctionnalités d’IA d’Apple, consultez notre guide rapide sur Apple Intelligence ; assurez-vous simplement de sauvegarder votre iPhone, car les logiciels bêta peuvent être un peu approximatifs.)





La version publique stable d’Apple Intelligence devrait faire ses débuts avec le lancement officiel d’iOS 18.1. Selon Gurman, iOS 18.1 sera déployé dans le courant de l’année. « à la mi-octobre. »

Cependant, iOS 18.1 le fera pas incluent Genmoji, Image Playground et d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence. Vous vous demandez peut-être : « Eh bien, quand puis-je espérer obtenir officiellement Genmoji et les autres avantages mentionnés ci-dessus ? »

Selon Gurman, vous devrez attendre iOS 18.2 pour jouer avec Genmoji, Image Playground et la nouvelle intégration ChatGPT.

« L’entreprise cherche à obtenir cela [iOS 18.2] « La sortie de la version sans bug est prévue pour début novembre », a déclaré Gurman. Cela signifie que la fenêtre de date de sortie pour l’intégration de Genmoji, Image Playground et ChatGPT sera quelque temps plus tard. Décembre.

Les utilisateurs ne bénéficieront probablement pas de la suite complète des fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple Intelligence avant l’année prochaine. Selon Gurman, la nouvelle capacité de Siri à fournir de meilleures réponses contextuelles et personnalisées ne sera pas disponible avant mars avec iOS 18.4.

La version logicielle la plus attendue de 2024 est sans doute iOS 18.2. Genmoji vous permettra de créer des emojis en les décrivant simplement avec une invite de texte. Image Playground est la réponse d’Apple au « Pixel Studio » de Google, qui vous permet de produire des images générées par l’IA.

Si vous possédez un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max, ainsi que l’un des quatre modèles d’iPhone 16, vous aurez la possibilité de profiter d’Apple Intelligence avec son déploiement échelonné cette année et l’année prochaine.