Rapport sur la Chine : Que se passe-t-il avec tous les décrets exécutifs de Biden sur la Chine ?

Le TL;DR ici : Les États-Unis et la Chine se faisaient confiance dans la coopération industrielle et le commerce, malgré les différences idéologiques. Mais maintenant, je pense que les deux parties seront d’accord, ce genre de confiance ne semble plus réaliste. Ces commandes visent à déplacer les industries qui ont émigré des États-Unis vers l’arrière des États-Unis. (Vous pouvez en savoir plus ici sur la façon dont la pandémie a mis en évidence ce problème.)

Malgré cette méfiance croissante, ces nouvelles politiques suivent le même manuel que la Chine utilise depuis des décennies : subventions généreuses à l’industrie, financement public des établissements universitaires et barrières à l’entrée pour les concurrents étrangers afin de protéger les entreprises nationales. Et ça pourrait bien marcher ! Après tout, c’est précisément le succès du gouvernement chinois à développer des secteurs technologiques clés en peu de temps qui a poussé les États-Unis à agir en premier lieu.

Que l’administration l’admette ou non, je pense que ces initiatives visant à développer les industries nationales sont une forme de protectionnisme. Cela me rappelle le terme « nationalisme économique », que l’écrivain new-yorkais E. Tammy Kim utilisé pour décrire comment les candidats des deux partis dans la course au Sénat de l’Ohio ont promis de ramener des emplois manufacturiers de Chine. Je ne pense pas que le gouvernement intervenant pour aider une industrie nationale soit mauvais en soi. Mais le nationalisme économique s’accompagne également de problèmes : concurrence déloyale, corruption, xénophobie, refus d’alliés commerciaux, etc. Biden sera sûrement interpellé des deux côtés sur ces questions.

Je trouve ironique qu’après des années à critiquer l’approche chinoise du développement des industries technologiques nationales, les États-Unis – sous Trump et Biden – apprennent également de la Chine. Mais pour être juste, la meilleure façon de produire des avancées technologiques est probablement à mi-chemin entre des interventions gouvernementales excessives et un marché libre non réglementé. Il sera intéressant de voir comment les États-Unis gèrent cet équilibre par rapport à leur rival.

Avez-vous une opinion différente sur les décrets exécutifs de l’administrateur Biden sur la Chine ? J’aimerais avoir de vos nouvelles à zeyi@technologyreview.com.

Rattraper la Chine

