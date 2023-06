Rapport: Seahawks a presque échangé Russell Wilson contre Eagles en 2022

Le commerce des Seahawks de Seattle de Russell Wilson aux Broncos de Denver l’année dernière a bouleversé le paysage de la NFL à l’approche de la saison 2022. Cependant, cet accord n’aurait été conclu qu’après que Wilson ait annulé un échange différent qui aurait probablement eu un impact encore plus important sur le déroulement de la saison dernière.

Selon Greg Bishop de Sports Illustrated et l’animateur de radio Mike Salk de Seattle Sports, Wilson a failli être échangé la saison dernière à Philadelphie, où il aurait remplacé Jalen Hurts en tant que quart partant des Eagles.

« Je crois comprendre que l’accord a été conclu et que Russ l’a tué », a déclaré Salk. dans son émission cette semaineavec Bishop faisant une apparition dans le studio.

Wilson avait une clause de non-échange complète dans son contrat avec les Seahawks à l’époque, à laquelle il a ensuite renoncé pour rejoindre les Broncos. Cependant, il semble que Wilson espérait toujours que les choses fonctionnent avec l’entraîneur Pete Carroll à Seattle au moment où l’échange avec les Eagles aurait été convenu.

« Les Eagles le voulaient vraiment », a déclaré Bishop. « Je pense qu’ils ont aimé son style de jeu, et je pense que c’est logique parce que c’est similaire à Jalen Hurts, surtout quand [Wilson] était à son apogée et un peu plus rapide que maintenant. D’après ce que j’ai compris, à ce moment-là, Russ voulait rester [in Seattle]. »

Ce n’est pas la première fois que des rapports font surface laissant entendre que Wilson aurait très bien pu se retrouver à Philadelphie au lieu de Denver au printemps dernier.

Des rumeurs autour de la moissonneuse-batteuse NFL 2022 ont lié les Eagles à Wilson, et Ian Rappaport de NFL Media a déclaré plus tôt cette année qu’il y avait des moments au cours de cette moissonneuse-batteuse où il était convaincu que Wilson se retrouverait avec les Eagles ou les commandants de Washington via le commerce.

Au lieu de cela, les Eagles sont restés avec Hurts et ont décidé de construire leur attaque autour de lui avant la campagne de 2022, qui, selon Bishop, était en quelque sorte une année décisive pour l’avenir de Hurts à Philadelphie – et seulement alors parce que les Eagles étaient incapables pour acquérir un quart-arrière vedette pour prendre la place de Hurts.

« Les Eagles se sont battus contre les quarts-arrière pendant quelques années », a déclaré Bishop. « Ils sont entrés dans la saison dernière en disant essentiellement » Nous allons donner [Hurts] tout ce dont il a besoin pour que nous puissions vraiment l’évaluer.' »

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Derrière une ligne offensive vétéran féroce et aux côtés d’un corps de porteurs de ballon profond, avec les attrapeurs de passes DeVonta Smith et le nouvel acquis AJ Brown dans le giron, Hurts est devenu un candidat MVP et a mené les Eagles à un record NFC de 14-3 et éruption remporte les Giants de New York et les 49ers de San Francisco en séries éliminatoires avant de perdre de peu contre Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City au Super Bowl LVII.

Hurts a ensuite signé une énorme prolongation de contrat de 255 millions de dollars sur cinq ans en avril, ce qui faisait de lui à l’époque le joueur le mieux payé de l’histoire de la NFL en valeur annuelle moyenne. Inutile aujourd’hui, le pari peut-être réticent des Eagles sur Hurts la saison dernière a fonctionné aussi bien qu’il aurait pu l’être des deux côtés.

Ce pari semble encore meilleur avec le recul compte tenu de ce qui est arrivé à Wilson lors de sa première saison à Denver. Le neuf fois Pro Bowler a connu la pire année de sa carrière alors que l’offensive des Broncos pataugeait avec lui sous le centre alors que Denver trébuchait sur un dossier de 5-12 et renvoyait l’entraîneur-chef de première année Nathaniel Hackett avant la fin de la saison.

Les Broncos espèrent sauver ce qui reste du niveau de compétence de Wilson, âgé de 34 ans, en faisant appel à l’entraîneur-chef Sean Payton, vainqueur du Super Bowl, pour diriger l’équipe.

Les Seahawks, quant à eux, ont fait une course surprenante vers les séries éliminatoires la saison dernière grâce en partie à plusieurs joueurs et choix de repêchage qu’ils ont reçus en échange de Wilson via ce qu’un de ses anciens coéquipiers des Seahawks a récemment appelé « le plus grand braquage commercial de l’histoire de la NFL ».

Les 49ers, les Eagles et les Seahawks sont à la tête des meilleures équipes NFC d’Acho Emmanuel Acho classe les Eagles de Philadelphie au sommet de sa liste des cinq meilleures équipes de la NFC.

Le non-échange a fini par fonctionner à merveille pour les Eagles et les Seahawks, qui sont tous deux sur le point d’entrer dans la saison 2023 en tant que prétendants aux séries éliminatoires de la NFC. Mais il est toujours fascinant (enfin, peut-être pas pour les fans des Eagles) de penser aux résultats possibles si l’accord avait été conclu.

Wilson aurait-il encore vu une telle baisse sur une offensive aussi talentueuse des Eagles? L’échange crucial de Philly pour Brown aurait-il encore eu lieu? Que serait devenue la carrière de Hurts ?

Nous serons toujours laissés à nous demander « Et si ».

