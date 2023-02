Rapport: Saudi Binladin Group condamné à une amende pour l’effondrement d’une grue en 2015

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Un tribunal pénal a infligé une amende de 5,3 millions de dollars au groupe saoudien BinLadin et condamné sept personnes à la prison pour l’effondrement mortel d’une grue avant le pèlerinage du hajj de 2015, a rapporté un grand quotidien saoudien.

Plus de 100 personnes ont été tuées dans l’incident. Secouée par des vents violents, la grue de 1 350 tonnes s’est effondrée sur la Grande Mosquée qui abrite le site le plus sacré de l’islam, la Kaaba en forme de cube, faisant tomber des dalles de béton sur les fidèles en contrebas. Moins de deux semaines après l’effondrement de la grue du 11 septembre, une bousculade et un écrasement de pèlerins ont tué plus de 2 400 personnes, selon un décompte de l’Associated Press.

Le quotidien Okaz a rapporté mardi que la société avait été condamnée à une amende de 20 millions de riyals saoudiens, soit environ 5,3 millions de dollars, pour négligence et violation des règles de sécurité. Trois accusés ont été condamnés à six mois de prison et à une amende de 30 000 riyals (8 000 $) et quatre autres ont été condamnés à trois mois et à une amende de 15 000 riyals (environ 4 000 $). Okaz n’a pas indiqué leurs noms ou nationalités.

Le tribunal a statué que l’entreprise n’était pas tenue de verser le prix du sang aux familles des personnes tuées, une forme traditionnelle de restitution dans le royaume conservateur.

Le groupe Saudi Binladin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La famille Binladin est proche de la famille dirigeante saoudienne depuis des décennies et dirige de grands projets de construction. Feu le chef d’Al-Qaida, Oussama ben Laden, était un fils renégat renié par la famille dans les années 1990.

Le verdict intervient alors que l’Arabie saoudite se prépare à accueillir le premier pèlerinage du hajj à La Mecque et à Médine après la levée des restrictions liées à la pandémie. On s’attend à ce que des millions de musulmans fassent le pèlerinage fin juin, ce qui, en temps normal, compte parmi les plus grands rassemblements de personnes sur terre.

La double catastrophe de 2015 a été une source d’embarras pour la famille royale saoudienne, dont la légitimité découle en partie de son rôle de gardien des lieux les plus sacrés de l’islam.

À l’époque, le roi Salmane a en partie imputé l’effondrement de la grue au géant de la construction, affirmant que son bras n’aurait pas dû être laissé en l’air lorsqu’il n’était pas utilisé.

The Associated Press