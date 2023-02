Rapport: Saudi Binladin Group condamné à une amende pour l’effondrement d’une grue en 2015

Plus de 100 personnes ont été tuées dans l’incident. Secoué par des vents violents, la grue de 1 350 tonnes s’est effondrée sur la Grande Mosquée qui abrite le site le plus sacré de l’islam, la Kaaba en forme de cube, faisant tomber des dalles de béton sur les fidèles en contrebas. Moins de deux semaines après l’effondrement de la grue du 11 septembre, bousculade et bousculade de pèlerins tué plus de 2 400 personnes selon un décompte de l’Associated Press.

Le quotidien Okaz a rapporté mardi que la société avait été condamnée à une amende de 20 millions de riyals saoudiens, soit environ 5,3 millions de dollars, pour négligence et violation des règles de sécurité. Trois accusés ont été condamnés à six mois de prison et à une amende de 30 000 riyals (8 000 $) et quatre autres ont été condamnés à trois mois et à une amende de 15 000 riyals (environ 4 000 $). Okaz n’a pas indiqué leurs noms ou nationalités.