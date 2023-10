Samsung viserait 20 millions de ventes de téléphones pliables en 2024. Selon un rapport d’un média coréen L’ÉlectSamsung visera grand en 2024 – en visant 20 millions d’unités vendues des Galaxy Z Fold5, Z Flip5 existants et des prochains Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 l’année prochaine.

Samsung devrait expédier 10 millions d’appareils pliables cette année – 3 millions d’unités Galaxy Z Fold4 et Z Flip4, et 7 millions des deux modèles actuels. Auparavant, l’objectif d’expédition de Samsung était de 16 millions pour 2023.

Le rapport décrit comment Samsung a été pris au dépourvu par les appareils pliables plus fins et plus légers de Huawei – le Mate X3 lancé en avril et le Mate X5 lancé en septembre. Huawei repousse les limites en matière de conception de téléphones pliables malgré les énormes limitations causées par les sanctions américaines contre l’entreprise.

D’un autre côté, Samsung, bien qu’il ait accès à plus de technologie, est bloqué sur un design très critiqué avec un pli notable et un écran de couverture haut et maladroit.

Le rapport continue d’indiquer que Samsung inaugurera une grande refonte du Galaxy Z Fold6 en 2024.

