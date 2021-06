Rapport: Samsung fait pression sur LG pour qu’il vende également des téléphones Galaxy dans ses magasins, pas seulement des iPhones

Le projet de LG de vendre des iPhones dans les magasins LG Best Shop en Corée du Sud se heurte à une opposition. Samsung est contrarié par cela et prétend qu’une telle décision violerait un accord signé par les deux sociétés en 2018, qui stipule que seuls les téléphones fabriqués par LG peuvent être vendus dans les magasins gérés par LG et, de la même manière, seuls les téléphones Samsung peuvent être vendus dans les magasins Samsung ( cet accord visait à protéger les petites et moyennes surfaces des deux géants).

Cependant, LG pointe du doigt une clause de l’accord qui dit qu’il peut être renégocié en cas de changement majeur. Et les choses ont en effet considérablement changé lorsque LG a quitté le secteur de la téléphonie mobile. L’association qui a initié l’accord remet également en question la décision de LG, mais un responsable a convenu qu’une renégociation devrait suivre compte tenu des circonstances.

Samsung craint que les iPhones devenant disponibles dans plus de 400 magasins LG en Corée ne menacent la part de marché de ses smartphones 5G. Apple est le plus grand fournisseur de téléphones 5G au monde, Samsung est le quatrième (bien que la croissance soit la plus rapide). Et il y a de nouveaux modèles d’iPhone tout 5G à venir en septembre ou octobre, juste après que l’accord LG/Apple est censé être mis en ligne (le 1er août prétendument).

En parlant de cela, le plan initial était de vendre des iPhones, des iPads et des montres Apple (pas de Mac, cependant, car LG ne voulait pas de concurrence pour ses propres ordinateurs). Le dernier rapport est que cela a été révisé pour ne vendre que des iPhones.

Samsung essaie de faire pression indirectement sur LG en demandant aux trois grands opérateurs coréens (parmi lesquels LG U+) d’exiger que LG propose également des téléphones Galaxy dans les magasins Best Shop. Bien sûr, cet accord pourrait faire face à une certaine opposition interne car il peut retirer des ventes aux magasins Samsung.

