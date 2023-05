Rapport : Samsung fait de grands progrès vers la production de masse de batteries à semi-conducteurs

La division des batteries de Samsung, comme la plupart des autres grandes entreprises technologiques de nos jours, travaille sans relâche sur une nouvelle technologie de batterie à semi-conducteurs et, selon des personnes familières avec le sujet, l’entreprise a fait de grands progrès ces derniers temps. Récemment, Xiaomi a également confirmé qu’il travaillait sur la technologie des batteries à semi-conducteurs et qu’elle progressait, mais QuantumScape est peut-être le fabricant le plus prometteur. Il travaille déjà avec des constructeurs automobiles sélectionnés et a fourni à ses partenaires des prototypes à tester.

Samsung travaille sur un prototype de batterie à semi-conducteurs à base d’oxyde depuis plus d’une décennie maintenant et aurait récemment fait une percée. Mais ce qui est intéressant, c’est que deux divisions distinctes essaieront d’intégrer la nouvelle technologie dans les produits réels.

Le département Electro-Mechanics de Samsung tentera de fournir des batteries à semi-conducteurs adaptées aux appareils intelligents et mobiles. Samsung SDI, quant à lui, se concentrera sur le développement d’une batterie à semi-conducteurs avec des électrolytes sulfurés pour le secteur des véhicules électriques.

Les batteries à semi-conducteurs améliorent la densité d’énergie, permettant à de plus grandes capacités de tenir dans le même volume, mais elles sont également bénéfiques pour l’endurance à long terme d’une batterie. Ils devraient inaugurer une nouvelle ère dans le développement des smartphones et la mobilité des véhicules électriques.

