ETNouvelles rapporte que Samsung Display a signé un accord pour fournir des écrans pliables à certains fabricants de smartphones en Chine. Le plan est de commencer à expédier les présentoirs au troisième trimestre et de livrer 1 million d’unités avant la fin de l’année.

Cela conduira à l’annonce de plusieurs téléphones pliables au second semestre 2021. Selon des initiés, Oppo et vivo lanceront des téléphones, d’autres entreprises pourraient également être impliquées. La société fournira à la fois de grands écrans pliants horizontaux (comme sur le Z Fold) et des écrans pliants verticaux plus petits (Z Flip).











Un prototype de téléphone pliable Oppo présenté au MWC 2019

Jusqu’à présent, le seul acheteur des panneaux pliables de Samsung Display a été Samsung Electronics (qui les utilise dans les téléphones Galaxy Z Fold et Z Flip). SD a essayé de recruter d’autres acheteurs ces dernières années, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Huawei était prêt à effectuer un achat, mais les sanctions américaines contre la société ont jeté une clé dans ces plans. Au lieu de cela, Huawei a utilisé des écrans pliables de BOE. CSOT est une autre entreprise en Chine qui fabrique des écrans pliables.

Samsung Display est actuellement le seul à utiliser du verre ultra mince (UTG) dans ses écrans pliables, ce qui lui donne l’avantage. Cependant, les rapports de novembre indiquent que BOE prévoit également de lancer des panels avec UTG.

Nombre de panneaux pour Samsung Electronics pour les fabricants chinois Paravents verticaux 7 845 000 800 000 Paravents horizontaux 3 155 000 260 000

Quoi qu’il en soit, Samsung Display devrait produire plus de 10 millions de panneaux pliables cette année. Seul 1 million d’entre eux sont destinés à la Chine, le reste à Samsung Electronics. Le tableau ci-dessus montre les prévisions d’expédition pour les panneaux de chaque type.

Source (en coréen) | Via