Rapport: Samsung abaisse son objectif d’expédition de smartphones en dessous du niveau de 2021

Les effets de la pandémie sur le marché sont peut-être en train de s’estomper, mais de nouveaux problèmes sont apparus qui compliquent les choses pour les fabricants de smartphones. Cela a forcé Samsung à réévaluer sa stratégie de production pour cette année, rapporte L’Elec.

Selon la publication, l’objectif initial de fabrication était de 334 millions de smartphones (Samsung allait en fabriquer 284 millions dans ses propres installations, laissant les 50 millions restants à ses partenaires ODM).

Parmi ceux-ci, le plan était d’expédier 300 millions d’unités. Cependant, la société aurait révisé ce nombre à 260 millions et a réduit l’objectif de fabrication pour octobre et novembre à 34 millions d’unités, bien moins que d’habitude pour la période, affirment des initiés.

À titre de comparaison, Samsung a connu une année 2020 faible en raison de la pandémie et a expédié 250 millions de smartphones pour l’année. En 2020, il a fabriqué 300 millions d’unités et en a expédié 270 millions (10 millions de plus que le nouvel objectif pour cette année).

Des sources pointent du doigt la hausse de l’inflation, la baisse de la demande des consommateurs et les problèmes de chaîne d’approvisionnement pour les objectifs réduits cette année.

