Publication coréenne Actualités ET rapporte que le capteur 3D Time of Flight (ToF) ne reviendra pas l’année prochaine avec la série Galaxy S22. Des capteurs ToF ont été présentés sur des versions récentes de haut niveau comme le Galaxy S10 5G et le S20 Ultra.

Cependant, la société a échangé un système AF laser simple pour le lancement du Galaxy Note20 Ultra et a constaté que le changement n’avait pas d’impact négatif sur l’expérience utilisateur. Donc, ToF était sorti et Laser AF était également prêt pour le lancement du Galaxy S21 Ultra, qui se prolongera dans la série S22 de l’année prochaine.

Selon des initiés, Samsung a pensé à ramener le capteur ToF après qu’Apple en ait inclus un sur l’iPhone 12 Pro et Pro Max. Mais après avoir pris en compte les commentaires des consommateurs (les utilisateurs ont trouvé que le système Laser était assez bon), la société aurait pris la décision de s’en tenir à la configuration la plus simple.

Cela impactera Samsung LSI, qui a présenté son premier capteur ToF, le Vizion 33D, il y a quelques mois. La division s’attendait à recevoir une importante commande de capteurs, ce qui aurait augmenté ses livraisons. Désormais, les capteurs ToF devraient être destinés aux fabricants de smartphones en Chine.

Sony est le leader du marché dans ce segment, fournissant des capteurs pour les iPhones et iPads d’Apple, entre autres clients. Sans les millions de capteurs qui seraient allés dans le prochain produit phare du Galaxy S, Samsung LSI aura du mal à contester la domination de Sony.

Un capteur ToF comme une caméra 3D – il mesure la distance aux objets pour créer une carte de profondeur (avec une résolution de 0,3 MP dans le cas du S20 Ultra). En revanche, la mise au point automatique laser est comme un seul «pixel», de sorte qu’il ne peut aider que pour la mise au point automatique. Quoi qu’il en soit, la carte de profondeur est utilisée (entre autres) pour séparer le sujet de l’arrière-plan dans les portraits.











Photos de portrait Samsung Galaxy S21 Ultra (zoomées), 12MP









Photos de portrait Samsung Galaxy S21 Ultra (natif), 12MP

Il existe d’autres moyens d’y parvenir, bien sûr, et dans notre examen du S21 Ultra, nous avons constaté que la séparation des sujets est excellente même sans le capteur ToF.

