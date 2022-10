Rapport: Salman Rushdie vit, mais perd l’usage de ses yeux et de ses mains

NEW YORK –

L’agent de Salman Rushdie dit que l’auteur a perdu la vue d’un œil et l’usage d’une main alors qu’il se remet d’une attaque d’un homme qui s’est précipité sur scène lors d’un événement littéraire en août dans l’ouest de New York, selon un rapport publié.

L’agent littéraire Andrew Wylie a déclaré au journal de langue espagnole El Pais dans un article publié samedi que Rushdie avait subi trois blessures graves au cou et 15 autres blessures à la poitrine et au torse lors de l’attaque qui lui a enlevé la vue d’un œil et laissé une main inapte.

Rushdie, 75 ans, a passé des années à se cacher après que l’ayatollah iranien Ruhollah Khomeini a publié un édit en 1989, une fatwa, appelant à sa mort après la publication de son roman “Les versets sataniques”, que certains musulmans considèrent comme blasphématoire. Au cours des deux dernières décennies, Rushdie a voyagé librement.

Hadi Matar, 24 ans, de Fairview, New Jersey, a été incarcéré après avoir plaidé non coupable de tentative de meurtre et d’agression lors de l’attaque du 12 août contre Rushdie alors qu’il était introduit à l’établissement Chautauqua, un centre rural situé à 89 kilomètres ) au sud-ouest de Buffalo, connue pour sa série de conférences estivales.

Après l’attaque, Rushdie a été soigné dans un hôpital de Pennsylvanie, où il a été brièvement mis sous ventilateur pour se remettre de ce que Wylie a dit à El Pais comme une “attaque brutale” qui a coupé les nerfs d’un bras.

Wylie a déclaré au journal qu’il ne pouvait pas dire si Rushdie était resté à l’hôpital ou discuter de ses allées et venues.

“Il va vivre … C’est la chose importante”, a déclaré Wylie.

L’attaque était dans le sens de ce que Rushie et son agent pensaient être le “danger principal … une personne au hasard sortant de nulle part et attaquant”, a déclaré Wylie à El Pais.

“Donc, vous ne pouvez pas vous protéger contre cela parce que c’est totalement inattendu et illogique”, a-t-il déclaré.

Wylie a déclaré au journal que c’était comme le meurtre du membre des Beatles John Lennon. Lennon a été abattu par Mark David Chapman devant son immeuble à Manhattan le 8 décembre 1980, quelques heures après que le chanteur eut signé un autographe pour Chapman.

Dans une interview en prison avec le New York Post, Matar a déclaré qu’il n’aimait pas Rushdie et a fait l’éloge de Khomeiny. L’Iran a nié toute implication dans l’attaque.