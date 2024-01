Rapport routier du district de Paris du 22 janvier 2024 – EastTexasRadio.com

Paris — Voici un aperçu des travaux prévus dans les comtés de Delta, Lamar et Red River pour la semaine commençant le 22 janvier 2024. Ces horaires sont sujets à changement en raison des conditions météorologiques, d’une panne d’équipement ou d’autres problèmes imprévus. Il est conseillé aux automobilistes de rester vigilants et de porter une attention particulière à tous les panneaux, barricades et contrôles de circulation, et de réduire leur vitesse à l’approche et à la traversée des zones de travaux. Ils doivent également éviter les distractions telles que les téléphones portables, manger, boire, ou les systèmes audio ou de navigation des voitures.

Région Parisienne (Comtés de Delta, Lamar et Rivière-Rouge)

Contacts : Bureau de la région parisienne (903) 784-1357 ; Delta Co. Maintenance (903) 395-2139 ; Entretien de Lamar Co. (903) 785-4468 ; Entretien de la Compagnie de la Rivière Rouge (903) 427-3561.

Comté de Lamar : Boucle 286, du FM 1497 autour de la boucle nord jusqu’au FM 1507. Surveillez les fermetures temporaires de voies et d’accotements et les fusions de circulation pendant que les équipes améliorent les structures de garde-corps et de drainage et effectuent l’entretien des ponts.

Boucle 286, de l’US 271 Nord en direction ouest jusqu’au FM 79. Surveillez les fermetures temporaires de voies et d’accotement, les changements de voie, les fermetures de passages à niveau et la fusion de la circulation pendant que les équipes placent une surface de béton lié et effectuent des opérations de pavage d’asphalte.

US 271, du LP 286 à l’Oklahoma State Line. Surveillez les fermetures temporaires de voies et d’accotements et les fusions de circulation pendant que les équipes refaites la surface de la chaussée et effectuent l’entretien du pont.

FM 1507 (Jefferson Rd), de SH 19 à 0,8 MI au nord de la boucle 286. Surveillez les fermetures temporaires de voies et d’accotement pendant que les équipes installent le trottoir.

CR 26320 à Morrison Creek. Surveillez les fermetures temporaires de route et les détours pendant que les équipes remplacent la structure du pont existant.

FM 1497, du FM 1184 au FM 3426. Surveillez les fermetures temporaires de voies et d’accotements pendant que les équipes réhabilitent la chaussée existante et améliorent les structures de drainage.

SH 24, Comtés de Lamar et Delta: de l’intersection FM 64 jusqu’à 1 540 pieds à l’est du FM 198. Surveillez les fermetures temporaires de voies et les changements de voies pendant que les équipes refaites le revêtement de la chaussée et procèdent à la modernisation des rails du pont.

NOUS 271, Comtés de Lamar et de la rivière Rouge: du FM 196 Nord au SH 37. Surveillez les fermetures temporaires des accotements et les camions entrant et sortant de l’autoroute pendant que les équipes enlèvent les arbres et les broussailles de l’emprise.

Comté de Delta :

FM 2068 à la fourche est du ruisseau Jernigan. Surveillez les fermetures temporaires de route et les détours pendant que les équipes remplacent la structure du pont existant.

FM 2675, de la ligne du comté de Lamar au FM 128. Surveillez les fermetures temporaires de voies pendant que les équipes réhabilitent la chaussée existante et améliorent les structures de drainage.

Comté de Rivière-Rouge : Cèdre / Church Street (Clarksville, Texas), à l’intersection de Cedar et Church Street. Surveillez la fermeture de la route pendant que les équipes retirent et remplacent le pont existant.

Rue Locust (Clarksville, Texas), à Delaware Creek. Surveillez la fermeture de la route pendant que les équipes retirent et remplacent le pont existant.

CR 2127 à Scatter Creek. Surveillez les fermetures temporaires de route et les détours pendant que les équipes remplacent la structure du pont existant.

FM 2120, du FM 2573 au SH 37. Surveillez les fermetures temporaires de voies et d’accotement pendant que les équipes réhabilitent la chaussée existante et améliorent les structures de drainage.

FM 1487, du FM 910 au FM 412. Surveillez les fermetures temporaires de voies et d’accotement pendant que les équipes réhabilitent la chaussée existante et améliorent les structures de drainage.