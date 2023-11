Rapport recommandant l’expulsion de Mahua Moitra adopté avec le soutien de 6 députés | Dernières nouvelles Inde

Alors que le comité d’éthique du Lok Sabha adoptait le rapport de 500 pages sur la députée de Trinamool Mahua Moitra recommandant son expulsion de la chambre basse du Parlement avec le soutien de six membres, le député du JD(U) Giridhari Yadav, membre du comité, a déclaré qu’il y avait pas de discussion sur le rapport entre les membres. “Il s’agit d’une violation flagrante des règles. Vous avez seulement posé des questions croisées. Après cela, vous auriez dû tenir une réunion avec le membre du panel pour en discuter. Ils ont la majorité et ils peuvent donc tout faire”, a déclaré Yadav. de la réunion. “Le Mahabharat (la guerre) a eu lieu à cause de l’acclamation-haran de Draupadi”, a déclaré le député interrogé sur les alternatives qui s’offrent à l’opposition — en apportant son soutien à Mahua Moitra.

“Nous ne pouvons pas tolérer l’insulte d’une femme” : le député danois Ali du BSP

Les membres de l’opposition du comité d’éthique du Lok Sabha ont émis une note de dissidence affirmant que Darshan Hiranandani aurait dû être convoqué par le panel.

Alors que le député BSP danois Ali est arrivé jeudi pour la réunion au Parlement, il a déclaré qu’il ne tolérerait pas l’insulte d’une femme. “Tout le monde a vu la position du BJP envers ceux qui insultent les femmes, que ce soit Unnao, Hathras ou l’affaire Bilkis Bano. Mais nous ne pouvons pas tolérer l’insulte d’une femme”, a déclaré le député du BSP. Selon certaines informations, le comité d’éthique, dans son projet de rapport, a arrêté le danois Ali pour son explosion contre le président Vinod Sonkar lors de la dernière réunion du comité lorsque Mahua Moitra a comparu devant le panel le 2 novembre.

Le danois Ali a déclaré qu’il n’avait pas lu le rapport. “Il ne peut pas y avoir deux lois dans ce pays. L’article 275 est continuellement violé par le président du Comité d’éthique qui donne des interviews aux chaînes de télévision. Nous pouvons dire une chose : nous avons élevé la voix contre l’injustice et nous continuerons pour le faire”, a déclaré le député BSP.

Les députés de l’opposition qui ont élevé la voix le 2 novembre contre les questions “personnelles et indécentes” posées à Mahua Moitra ont émis un avis de dissidence sur le projet de rapport, a affirmé l’agence de presse ANI. Ils ont déclaré que l’industriel Darshan Hiranandani aurait dû être convoqué par le comité.

Allégations graves, rapport à soumettre au président du Lok Sabha : Vinod Sonkar

Le président du comité d’éthique du Lok Sabha, Vinod Sonkar, a déclaré jeudi que les allégations contre Mahua Moitra étaient très graves. La commission a enquêté sur les allégations et rédigé le rapport, a déclaré le président, ajoutant que la réunion de jeudi avait pour but de discuter du rapport puis de l’adopter.

Mahua Moitra a été accusée d’avoir donné son identifiant au Parlement à l’industriel Darshan Hiranandani qui a admis avoir posté des questions sur Adani sur le site du Parlement. L’avocat Jai Anant Dehadrai et le député du BJP Nishikant Dubey ont affirmé que Mahua Moitra avait pris de l’argent et des cadeaux à Darshan Hiranandani – une accusation que Mahua Moitra a réfuté. La députée de Trinamool a cependant admis avoir partagé ses informations d’identification sur le site du Parlement avec Darshan Hiranandani et a réitéré qu’il ne s’agissait pas d’une violation de la sécurité.

