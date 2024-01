Rapport : Quatre joueurs de la LNH doivent se rendre suite à des accusations d’agression sexuelle

Quatre joueurs de la LNH – Cal Foote et Michael McLeod des Devils du New Jersey, Dillon Dube des Flames de Calgary et Carter Hart des Flyers de Philadelphie – ont reçu l’ordre de se rendre à la police de London, en Ontario, pour des accusations d’agression sexuelle, a rapporté TSN. Mardi.

La police de Londres organise une conférence de presse le 5 février pour aborder la situation.

Dans une correspondance avec ESPN mardi, l’équipe juridique de McLeod – David Humphrey et Seth Weinstein de Greenspan Humphrey Weinstein LLP à Toronto – a confirmé plus tard que leur client avait effectivement été accusé d’agression sexuelle, ajoutant que “McLeod nie tout acte criminel. Il plaidera non coupable et défendra vigoureusement son cas. Aucune preuve n’a été présentée, et encore moins testée devant le tribunal.

L’ancien joueur de la LNH Alex Formenton, qui évoluait professionnellement en Suisse, s’est rendu dimanche à la police de Londres. L’avocat de Formenton a refusé de préciser les accusations exactes portées contre son client, mais a déclaré dans un communiqué : “Alex défendra vigoureusement son innocence et demande aux gens de ne pas se précipiter pour juger sans entendre toutes les preuves.”

Les cinq joueurs étaient membres de l’équipe canadienne du Mondial junior 2018. Le service de police de London a lancé une enquête en 2022 après que TSN a rapporté que Hockey Canada avait réglé une poursuite avec une femme qui avait déclaré avoir été agressée sexuellement par huit membres de cette équipe à la suite d’un gala célébrant leur médaille d’or aux Championnats du monde juniors. Cet incident se serait produit en 2018.

Le Globe and Mail a été le premier à faire état des accusations portées la semaine dernière, ce qui a incité les joueurs à s’éloigner de leurs équipes. Les quatre joueurs de la LNH sont en congé payé, selon des sources. Cependant, des sources de la ligue ont déclaré que le statut des joueurs au sein de leurs équipes respectives changerait probablement si des accusations étaient portées : ils pourraient être suspendus, soit par leur équipe ou par la LNH, ou voir leur contrat résilié. Les joueurs ont tous 25 ans.

Le directeur général des Flyers, Dany Brière, a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu’il n’était pas sûr de ce qui allait arriver à Hart.

“Nous sommes au courant des articles de presse de ce matin sur une affaire très grave. Nous réagirons de manière appropriée lorsque les résultats des enquêtes seront rendus publics”, a déclaré Brière. “La LNH a été très claire : les équipes devraient leur soumettre toutes les questions liées à l’enquête. Entre-temps, les membres de l’organisation, y compris les joueurs des Flyers, ne feront plus de commentaires.”

La LNH a mené sa propre enquête sur l’incident, mais n’a pas rendu les résultats publics. Le sous-commissaire de la LNH, Bill Daly, a déclaré que la ligue avait été en contact avec la police de Londres, mais qu’elle s’abstiendrait de tout commentaire jusqu’à ce que “ce soit approprié”.