Rapport : plus de 5 000 morts sous le blocus éthiopien du Tigré

« Les décès augmentent de manière alarmante », notamment à cause de maladies facilement évitables comme la rage à mesure que les médicaments s’épuisent ou expirent, a déclaré le chef du bureau de la santé du Tigré, Hagos Godefay, à l’Associated Press à la fin de l’année dernière alors que les résultats étaient en cours de compilation. « C’est l’un des pires moments de ma vie, je peux vous le dire. »

