Rapport : Plus de 29 000 migrants vers l’Europe sont morts depuis 2014

BARCELONE, Espagne (AP) – Plus de 29 000 personnes sont mortes lors de voyages migratoires vers l’Europe depuis 2019, dont 5 000 au cours des deux dernières années, a déclaré l’Organisation internationale pour les migrations dans un rapport publié mardi.

Le Missing Migrants Project de l’agence des Nations Unies a mis en garde contre “l’augmentation du nombre de décès observés sur les routes à travers la Méditerranée, aux frontières terrestres vers l’Europe et à l’intérieur du continent”.

Selon son rapport, la route migratoire la plus meurtrière continue d’être la Méditerranée centrale, où 2 836 migrants et réfugiés sont morts depuis janvier 2021 en tentant d’atteindre l’Italie ou Malte en traversant principalement depuis la Libye et la Tunisie.

Le deuxième plus meurtrier est la route atlantique de l’Afrique de l’Ouest aux îles Canaries espagnoles, où plus de 1 500 décès ont été enregistrés depuis 2021.

Mais les chercheurs du projet ont reconnu que leur décompte était probablement un sous-dénombrement étant donné la difficulté de collecter et de confirmer des informations sur les “épaves invisibles” – des bateaux qui disparaissent en mer sans témoins.

Selon le rapport, un nombre croissant de décès a également été observé dans d’autres régions frontalières de l’Europe, ainsi qu’en Grèce, dans les Balkans occidentaux et dans la Manche.

De nombreux décès “auraient pu être évités grâce à une assistance rapide et efficace aux migrants en détresse”, a déclaré le Projet sur les migrants disparus de l’OIM dans un communiqué.

Pour la première fois, le projet a publié des statistiques sur les décès liés aux soi-disant refoulements, ou expulsions forcées, par les autorités européennes. Il a compté 252 décès sur la base des rapports des survivants.

Les refoulements sont illégaux selon le droit international et le droit européen, car ils violent le droit de demander l’asile et un principe interdisant le retour de toute personne dans un lieu où elle serait exposée à un risque réel de persécution, de torture ou de menace pour sa vie.

Le rapport indique que 97 des décès liés au refoulement ont été documentés en Méditerranée centrale, 70 en Méditerranée orientale, 58 à la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce, 23 en Méditerranée occidentale et 4 à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.

“De tels cas sont presque impossibles à vérifier dans leur intégralité en raison du manque de transparence, du manque d’accès et de la nature hautement politisée de ces événements, et en tant que tels, ces chiffres sont probablement une sous-estimation du nombre réel de décès”, indique le rapport. .

___

Suivez la couverture d’AP sur les problèmes de migration sur https://apnews.com/hub/migration

The Associated Press