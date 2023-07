Rapport Opensignal : AT&T 5G continue d’être à la traîne par rapport aux autres opérateurs

Signal ouvert a publié cette semaine ses dernières conclusions sur l’expérience 5G, détaillant qu’en ce qui concerne les opérateurs américains, vous devriez probablement être avec Verizon ou T-Mobile, tandis qu’AT&T continue d’être à la traîne dans toutes les catégories notables.

En regardant les données, il n’y a pas une seule catégorie où AT&T a remporté l’or. En fait, en plongeant plus profondément dans les données État par État, AT&T n’a remporté aucune victoire pure et simple, mais a remporté 12 victoires conjointes. Pour mettre ce nombre en contexte, Verizon a eu un total de 173 victoires pures et 59 victoires conjointes, tandis que T-Mobile est arrivé avec 63 victoires pures et 52 victoires conjointes. Sur la base de ces seuls chiffres, trame.

Les catégories testées et récompensées par la suite sont l’expérience vidéo 5G, l’expérience vidéo en direct 5G, l’expérience de jeux 5G, l’expérience d’application vocale 5G, la disponibilité générale de la 5G, ainsi que les vitesses de téléchargement et de téléchargement 5G. Dans le graphique pratique ci-dessous, nous pouvons voir qui a remporté l’or dans chaque catégorie.

En ce qui concerne la vitesse ordinaire, T-Mobile devrait être votre opérateur de choix, tant que vous vivez dans une zone bien couverte. Au cours de cette période de test, Opensignal a trouvé que les vitesses de téléchargement 5G de Verizon étaient légèrement plus rapides que celles de T-Mobile (18,5 Mbps – 0,3 Mbps devant T-Mobile), mais peu importe, ce sont des vitesses de téléchargement, amirite ? Verizon a remporté la majorité des récompenses, dont une pour les jeux 5G.

Il y a beaucoup de chiffres et de données à examiner dans ces rapports, donc si vous êtes à la recherche d’un nouveau transporteur, nous vous recommandons fortement de le consulter. Ce sont des graphiques astucieux et brossent un tableau relativement facile à suivre de l’état actuel de la 5G aux États-Unis.

// Signal ouvert

