Rapport – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Le changement climatique et son impact sur le secteur agricole de Kelowna sont étudiés par la ville.

Le personnel sollicite les commentaires du Comité consultatif sur l’agriculture (CCA) pour aider à identifier les opportunités permettant à l’agriculture de devenir plus résiliente au changement climatique. Un rapport de projection climatique pour l’Okanagan, publié en 2020, a révélé des étés plus chauds et plus secs, un temps intense et davantage de précipitations.

“L’été 2021 a vu une vague de chaleur record suivie de six incendies de forêt dans le centre de l’Okanagan qui ont entraîné la perte de plus de 70 maisons”, selon le rapport. «Les incendies, la fumée et les restrictions qui les accompagnent ont eu un impact sur la santé, le tourisme, l’agriculture et d’autres aspects de l’économie locale. Ces événements « sans précédent » sont attendus plus fréquemment à l’avenir.

Le conseil municipal a approuvé le plan d’action climatique communautaire (PACC) de Kelowna en 2018. La stratégie quinquennale a identifié des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de Kelowna d’ici 2023. La ville élabore actuellement une stratégie de Kelowna résiliente au climat en trois phases pour identifier des moyens de atténuer les émissions de GES et aider la communauté à s’adapter et à renforcer sa résilience face à la chaleur extrême, aux incendies de forêt plus intenses, aux pénuries d’eau croissantes, à l’augmentation du nombre de jours de fumée et aux inondations.

Le rapport à l’ACC indique que le changement climatique aura une série d’impacts sur l’agriculture locale, et comprendre comment ces changements ont déjà un impact sur les pratiques agricoles serait bénéfique pour la stratégie de résilience climatique de la ville.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

AgricultureVille de KelownaChangements climatiques