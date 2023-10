Récemment, des responsables de l’UE ont écrit à Elon Musk pour lui rappeler les obligations légales de son entreprise concernant la loi sur les services numériques de la Commission européenne. Cependant, un proche d’Elon Musk a déclaré qu’il préférait bloquer X dans toute la région et rendre l’application X indisponible pour les Européens plutôt que de se conformer aux règles.

La dernière débâcle découle des récents événements en Israël, où les gens voient souvent une série de messages contenant de la désinformation, ce qui n’est pas contesté sur le réseau social. Des séquences de jeux vidéo présentées comme des faits d’actualité, de vieilles vidéos venues de Syrie sont recyclées et attribuées à telle ou telle attaque.

Les journalistes et les chercheurs affirment que X est à la limite inutile en tant que source d’information car il contient tellement de désinformation. Dans certains cas, les discours de haine antisémites et les publications glorifiant le terrorisme passent inaperçus. De plus, Musk lui-même a partagé à plusieurs reprises des publications de comptes diffusant des contenus racistes et des théories du complot.

Des personnes proches du dossier estiment que si Musk bloque l’Europe, le trafic du site Web chutera d’environ 9 %, ce qui aggraverait encore les problèmes du X à cet égard. L’utilisation quotidienne du réseau social aurait déjà diminué de 40 % dans certaines régions au cours des derniers mois.

Source