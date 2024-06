Rapport: Mourinho veut recruter un joueur des Spurs pour Fenerbahce – A compilé un rapport sur lui – The Spurs Web

Jose Mourinho voudrait recruter Pierre-Emile Hojbjerg pour Fenerbahce et a rédigé un rapport sur le milieu de terrain des Spurs à montrer à la hiérarchie du club turc (YMGazetesi).

Hojbjerg quittera-t-il Tottenham cet été ?

Tottenham a recruté Hojbjerg de Southampton pendant le séjour de Mourinho au club du nord de Londres, et le Danois est devenu en quelque sorte un général de milieu de terrain pour The Special One.

Hojbjerg était également un habitué du règne d’Antonio Conte, avant de tomber sur le banc à l’arrivée d’Ange Postecoglou – qui semble préférer Yves Bissouma, Pape Matar Sarr et Rodrigo Bentancur.

Le milieu de terrain des Spurs, qui est sur le point de se lancer dans une campagne pour l’Euro 2024 avec le Danemark cet été, est désormais devenu une cible pour Fenerbahce, l’intérêt étant fortement motivé par Mourinho lui-même.

José Mourinho veut retrouver Pierre-Emile Hojbjerg

YMGazetesi affirme que Jose Mourinho a rédigé un rapport sur Hojbjerg pour le montrer à ses nouveaux patrons à Fenerbahce, qualifiant le joueur des Spurs de recrue idéale pour renforcer leur milieu de terrain.

L’entraîneur portugais aurait souligné les qualités de leadership et la vision de Hojbjerg sur le terrain comme deux atouts clés qui pourraient aider son équipe.

Mourinho aurait expliqué en détail comment Hojbjerg pourrait apporter une contribution significative la saison prochaine, soulignant également son « intelligence défensive, ses capacités à récupérer le ballon et sa capacité à faire avancer le jeu rapidement ».

Tottenham a vendu sur le marché turc ces dernières saisons, notamment le prêt de Davinson Sanchez et Tanguy Ndombele.

Cependant, les Spurs pourraient magasiner un peu pour voir s’ils peuvent obtenir plus d’argent des clubs de la Liga ou de la Serie A avant de se tourner vers Fenerbahce, je pense.

