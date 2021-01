Dublin, 18 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport « Machines à voter et systèmes de vote à distance basés sur des applications: parts de marché, analyse de marché et prévisions de marché, dans le monde, 2020 à 2026 » de Wintergreen Research, Inc a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Les marchés des machines à voter basées sur les applications, à 6 millions de dollars en 2020, devraient atteindre 8 milliards de dollars d’ici 2026.

Les machines à voter, y compris les services de vote par smartphone, représentent une automatisation de nouvelle génération pour amener les gens à enregistrer une sélection de personnes capables de gérer la gouvernance.

Avec la possibilité de participer au vote de la prochaine génération par smartphone, davantage de personnes pourront faire compter collectivement leurs préférences. La participation collaborative à réalise de larges économies d’échelle, ce qui les rend beaucoup plus abordables et plus disponibles pour toute la nouvelle révolution industrielle.

La démocratie en tant qu’entreprise tire parti de l’équipement nécessaire pour organiser les élections. Les dispositifs d’enregistrement des électeurs sont au cœur des systèmes électoraux. Les appareils de marquage, les appareils de vote mobiles, les applications, la prévention de la fraude électorale, la prévention du piratage des machines à voter, la prise en charge du vote à distance, les appareils de marquage pour les électeurs, les appareils de gestion des identités et l’équipement de tabulation qui compte les votes avec précision sont utilisés pour organiser une élection.

Les marchés mondiaux des systèmes de vote à distance sont sur le point d’atteindre une adoption remarquable sur le marché. Les systèmes de vote de la prochaine génération promettent d’apporter le plus grand changement dans une démocratie qui ait jamais eu lieu. Le coût de fonctionnement d’un système de vote est considérablement inférieur. Des systèmes de vote solides et sécurisés encourageront la confiance dans le processus de vote et attireront davantage de personnes dans les cycles de vote.

Le vote par smartphone facilite l’utilisation. Les gens emportent leur téléphone avec eux partout où ils vont. Cette nouvelle technologie promet d’avoir un effet profond sur la poursuite de la démocratie dans le monde entier pour le vote du gouvernement, le vote des entreprises, le vote de développement communautaire et le vote des syndicats.

Principaux sujets abordés:

Vote par téléphone intelligent

Vote de la numérisation sans fil

Machines de vote mobiles autonomes

Vote par application

Machines à voter électroniques

Équipement de vote de stockage sécurisé

Piratage des machines à voter

Cryptage des données de bout en bout

Protection des données de sélection des votes

Urne BlockChain

Prises sécurisées

Messagerie middleware

Téléphone intelligent de vote sécurisé

Système de vote à distance

Marché des machines à voter

Prévisions des machines à voter

Principaux sujets abordés:

1. Description du marché et dynamique du marché des machines de vote par application et électronique

1.1 Équipement de vote de stockage sécurisé

1.2 Différence entre les comptes manuels et le graphique des comptes par Anselmo Sampietro

1.3 Piratage des machines à voter

1.3.1 Hackers chez Defcon

1.3.2 Vulnérabilités documentées des machines à voter

1.4 Graphique des irrégularités statistiques du décompte des voix par Anselmo Sampietro

1.5 Sécuriser la démocratie

1.5.1 Nécessité d’un système de vote à distance par smartphone avec vote sécurisé

1.5.2 Utiliser le système bancaire sécurisé comme modèle

1.5.3 Aspects du système de vote à distance sécurisé

1.5.4 Système de vote à distance calqué sur la prestation de soins de santé à distance

1.6 Vote sur smartphone

1.7 Le vote est un événement singulier: une élection a un début, un milieu et une fin

1.7.1 Le vote sur smartphone n’a pas été considéré comme viable

2. Parts de marché et prévisions des machines à voter

2.1 Forces motrices du marché des machines à voter

2.2 Parts de marché des machines à voter

2.2.1 Parts de marché des machines à voter aux États-Unis

2.2.2 Entreprises internationales de machines à voter

2.3 Prévisions du marché des systèmes de vote électronique et de vote par application, dans le monde entier

2.3.1 Élections non gouvernementales, y compris les élections syndicales

2.4 Prévisions du marché des machines à voter aux États-Unis

2.5 Prévisions du segment du marché des machines à voter aux États-Unis

2.6 Vote sur smartphone

2.7 Vote sur smartphone et tablette, prévisions du marché des élections, gouvernemental et non gouvernemental dans le monde

2.7.1 Prévisions du marché des systèmes électoraux politiques des smartphones et tablettes basés sur les applications

2.8 Les systèmes électoraux politiques sont organisés par les gouvernements du monde entier, comme illustré ci-dessous

2.8.1 Smartphone et tablette basés sur des applications, prévisions du marché des élections non politiques

2.8.1 Vote sur smartphone en réponse au coronavirus Covid-19

2.8.2 Le vote sur smartphone en réponse aux émeutes

2.8.3 Protection du système d’exploitation pour les machines à voter

2.9 Coûts des machines à voter

3. Utilisateurs de machines à voter

3.1 Utilisateurs ES&S

3.2 Types de systèmes électoraux et répartition

3.3 Machine à voter Analyse État par État des États-Unis

4. Recherche et technologie des machines à voter

4.1 Organismes de normalisation du vote en matière de sécurité et d’accessibilité

4.1.1 Association gouvernementale de la blockchain (GBA)

4.1.2 EAC

4.1.3 Assistance des Nations Unies

4.1.4 ERS au Royaume-Uni

4.1.5 Centre de partage et d’analyse de l’information sur l’infrastructure électorale

4.1.6 Le Département américain de la sécurité intérieure (DHS) désigne les élections comme ayant une infrastructure essentielle

4.1.7 Services électoraux de la CISA

4.1.8 Benchmarks CIS

4.1.9 NIST

4.1.10 Google

4.2 Conseils de coordination du gouvernement du sous-secteur de l’infrastructure électorale des États-Unis

4.3 Microsoft Windows

4.4 Base de données de gemmes

4.5 Vote à distance

4.6 Logiciel d’accès à distance depuis ES&S

4.7 Sécurité informatique

4.7.1 Menaces pour la sécurité des entités étrangères

4.7.2 Poutine prend personnellement Hillary Clinton des accusations d’élection truquée en Russie

4.7.3 Transparence des machines à voter obtenue grâce au piratage informatique et universitaire

4.8 Vulnérabilités du système d’inscription des électeurs

5. Entreprises de machines à voter

5.1 ByteGrid

5.2 Vote clair

5.2.1 Vote clair: vérification indépendante et automatisée

5.2.2 Styles de scrutin basés sur le navigateur ClearDesign

5.3 Démocratie en direct

5.4 Vote national

5.5 Hart InterCivic

5.6 McCarthy Group, LLC / Systèmes et logiciels électoraux (ES&S)

5.7 Facebook

5.8 Google

5.9 Vote par bulletin papier Hart InterCivic

5.10 Microsoft

5.11 Détentions Idox / Halarose

5.12 Indra Sistemas, SA

5.13 Microsoft

5.14 MyVote

5.15 Solutions électorales de premier ordre

5.16 Scytl

5.17 Systèmes de vote Sequoia

5.18 Smartmatic International

5.19 Voatz

5.20 Votem

5.21 Vidaloop

6. Entreprises de machines à voter enregistrées dans la CAE

6.1.1 HAVA oblige l’EAC à accréditer les laboratoires d’essai du système de vote

6.1.2 Fabricants de systèmes de la Commission d’assistance électorale des États-Unis

7. Statistiques de vote aux États-Unis

8. Certification US EAC

8.1 Entreprises de machines à voter sélectionnées

