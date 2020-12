Dublin, 7 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport «Marché des tests de maladies entériques: tendances, part, taille, croissance, opportunités et prévisions de l’industrie mondiale 2020-2025» a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Le marché mondial des tests de maladies entériques a connu une croissance modérée au cours de la période 2014-2019. Pour l’avenir, le marché mondial des tests de maladies entériques affichera une forte croissance au cours des cinq prochaines années.

Les maladies entériques sont causées par l’entrée de micro-organismes, tels que virus, bactéries et parasites, dans le corps par la bouche. Ces agents pathogènes peuvent être acquis par la nourriture et l’eau contaminées ou par la rencontre des excréments d’un animal ou d’une personne infectée. Les symptômes courants des maladies entériques sont les crampes abdominales, les vomissements, les nausées et l’anorexie qui peuvent entraîner une perte de liquides et de nutriments essentiels du corps. Ces dernières années, les progrès des technologies de diagnostic ont révolutionné le dépistage des maladies entériques et augmenté considérablement les taux de détection chez les personnes symptomatiques.

Des systèmes de drainage et d’assainissement inadéquats, une eau potable insalubre et des conditions de vie insalubres peuvent augmenter considérablement le risque de maladies entériques. Ceci, avec une augmentation substantielle du tourisme médical ces dernières années, représente l’un des facteurs clés de la croissance du marché. En outre, la prise de conscience croissante chez les individus des avantages d’un diagnostic précoce agit comme un autre facteur majeur de croissance.

En dehors de cela, plusieurs agences internationales, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), mènent des programmes de sensibilisation et mettent en place des camps de soins de santé dans différents pays pour promouvoir le dépistage des maladies entériques.

De plus, plusieurs acteurs clés se concentrent sur la commercialisation de nouvelles technologies de test, ce qui contribue à la croissance du marché.

De plus, comme les cas de coronavirus humains sont associés à des maladies entériques, plusieurs instituts de santé mènent des études pour trouver une interrelation entre les maladies entériques et la maladie à coronavirus (COVID-19).

Questions clés traitées dans ce rapport:

L’histoire continue

Comment le marché mondial des tests de maladies entériques a-t-il fonctionné jusqu’à présent et comment se comportera-t-il dans les années à venir?

Quels sont les principaux marchés régionaux?

Quel a été l’impact du COVID-19 sur le marché mondial du dépistage des maladies entériques?

Quelle est la répartition du marché en fonction du type de produit?

Quelle est l’éclatement du marché basé sur la technique?

Quelle est l’éclatement du marché en fonction du type de maladie?

Quelle est l’éclatement du marché en fonction de l’utilisateur final?

Quelles sont les différentes étapes de la chaîne de valeur de l’industrie?

Quels sont les principaux facteurs et défis du secteur?

Quelle est la structure du marché mondial des tests de dépistage des maladies entériques et qui en sont les principaux acteurs?

Quel est le degré de concurrence dans l’industrie?

Principaux sujets abordés:

1 Préface

2 Portée et méthodologie

2.1 Objectifs de l’étude

2.2 Parties prenantes

2.3 Sources de données

2.4 Estimation du marché

2.5 Méthodologie de prévision

3 Résumé exécutif

4 Présentation

4.1 Aperçu

4.2 Principales tendances de l’industrie

5 Marché mondial des tests de maladies entériques

5.1 Aperçu du marché

5.2 Performance du marché

5.3 Impact du COVID-19

5.4 Prévisions du marché

6 Répartition du marché par type de produit

6.1 Réactifs et consommables

6.2 Équipement

7 Répartition du marché par technique

7.1 Diagnostics moléculaires

7.2 Immunodiagnostic

8 Répartition du marché par type de maladie

8.1 Maladie entérique bactérienne

8.1.1 Tendances du marché

8.1.2 Types majeurs

8.1.2.1 C. Difficile

8.1.2.2 Campylobactériose

8.1.2.3 Choléra

8.1.2.4 E. Coli

8.1.2.5 H. Pylori

8.1.2.6 Salmonellose

8.1.2.7 Shigellose

8.1.3 Prévisions du marché

8.2 Maladie entérique virale

8.2.1 Tendances du marché

8.2.2 Types majeurs

8.2.2.1 Rotavirus

8.2.2.2 Norovirus

8.2.2.3 Autres

8.2.3 Prévisions du marché

8.3 Maladie entérique parasitaire

8.3.1 Tendances du marché

8.3.2 Types majeurs

8.3.2.1 Amibiase

8.3.2.2 Cryptosporidiose

8.3.2.3 Giardiase

8.3.3 Prévisions du marché

9 Répartition du marché par utilisateur final

9.1 Laboratoires de diagnostic hospitalier

9.2 Laboratoires de diagnostic indépendants

9.3 Instituts universitaires et de recherche

9.4 Autres

10 Répartition du marché par région

11 Analyse SWOT

11.1 Aperçu

11.2 Forces

11.3 Faiblesses

11.4 Opportunités

11.5 Menaces

12 Analyse de la chaîne de valeur

13 Analyse des cinq forces des porteurs

13.1 Aperçu

13.2 Pouvoir de négociation des acheteurs

13.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

13.4 Degré de concurrence

13.5 Menace des nouveaux entrants

13.6 Menace de suppléants

14 Analyse des prix

15 Paysage concurrentiel

15.1 Structure du marché

15.2 Acteurs clés

15.3 Profils des principaux acteurs

Laboratoires Abbott

BD (Becton et Dickinson and Company)

Laboratoires Bio-Rad Inc.

Biomerica Inc.

Biomerieux SA

Cepheid Inc. (Danaher Corporation)

Coris BioConcept

DiaSorin

Meridian Bioscience Inc.

Diagnostics de quête.

Pour plus d’informations sur ce rapport, visitez https://www.researchandmarkets.com/r/5d006

Research and Markets propose également des services de recherche personnalisée fournissant une recherche ciblée, complète et personnalisée.

CONTACT: CONTACT: ResearchAndMarkets.com Laura Wood, Senior Press Manager press@researchandmarkets.com For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900