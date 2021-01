Dublin, 5 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport « Stem Cell Therapy Global Market Report 2020-30: COVID-19 Growth and Change » a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Rapport sur le marché mondial de la thérapie par cellules souches 2020-30: COVID-19 Growth and Change fournit aux stratèges, aux spécialistes du marketing et à la haute direction les informations critiques dont ils ont besoin pour évaluer le marché mondial de la thérapie par cellules souches.

Les principaux acteurs du marché de la thérapie par cellules souches sont Anterogen, JCR Pharmaceuticals, Medipost, Osiris Therapeutics, Pharmicell, Astellas Pharma, Cellectis, Celyad, Novadip Biosciences et Gamida Cell.

Le marché mondial de la thérapie par cellules souches devrait passer de 8,73 milliards de dollars en 2019 à 8,62 milliards de dollars en 2020 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -1,24%. La baisse est principalement due à l’épidémie de COVID-19 qui a conduit à des mesures de confinement restrictives impliquant la distanciation sociale, le travail à distance et la fermeture d’industries et d’autres activités commerciales entraînant des défis opérationnels. Le marché devrait ensuite se redresser et atteindre 14,76 milliards de dollars en 2023 avec un TCAC de 19,62%.

Le marché de la thérapie par cellules souches comprend les ventes de thérapie par cellules souches et de services associés par des entités (organisations, commerçants indépendants et partenariats) qui fournissent une thérapie par cellules souches. La thérapie par cellules souches, également connue sous le nom de médecine régénérative, favorise la réponse réparatrice d’un patient malade, d’un tissu dysfonctionnel ou blessé à l’aide de cellules souches ou de leurs dérivés. Seuls les biens et services échangés entre entités ou vendus aux consommateurs finaux sont inclus.

Le marché de la thérapie par cellules souches couvert dans ce rapport est segmenté par type en thérapie par cellules souches allogéniques; thérapie par cellules souches autologues. Il est également segmenté par source cellulaire en cellules souches adultes; cellules souches pluripotentes induites; les cellules souches embryonnaires, par application dans les troubles musculo-squelettiques; blessures et blessures; cancer; les maladies auto-immunes; d’autres, et par l’utilisateur final dans les hôpitaux; cliniques.

En septembre 2019, Vertex Pharmaceuticals Inc, une société biopharmaceutique basée aux États-Unis, a annoncé sa décision d’acquérir Semma Therapeutics, une société privée de biotechnologie, pour 950 millions de dollars. L’acquisition devrait s’aligner sur la stratégie d’investissement de Vertex dans l’innovation scientifique qui crée une médecine transformatrice pour les patients atteints de maladies graves. Semma Therapeutics est une société américaine impliquée dans l’utilisation de la thérapie par cellules souches pour le traitement du diabète.

Le coût élevé de la thérapie par cellules souches devrait limiter la croissance du marché de la thérapie par cellules souches. La pression pour contenir les coûts et démontrer la valeur est généralisée. L’incertitude politique et les tensions économiques persistantes dans de nombreux pays remettent en question la viabilité du financement public des soins de santé. Dans les pays moins riches, le manque de thérapies rentables pour les maladies chroniques a eu un impact sur les conditions de santé de la population et a conduit à une faible espérance de vie moyenne. Selon le DVCSTEM, le coût moyen de la thérapie par cellules souches aux États-Unis se situe entre 20000 et 25000 dollars, au Mexique, il est de 33000 dollars, en Amérique centrale, il est de 30000 dollars, et en Asie, il est de 50000 dollars, freinant ainsi la croissance du marché.

Les entreprises du marché de la thérapie par cellules souches investissent de plus en plus dans des partenariats stratégiques. Le partenariat stratégique est un accord mutuellement avantageux entre deux entreprises qui ne sont pas en concurrence directe l’une avec l’autre. Par exemple, en septembre 2018, CRISPR Therapeutics, une société de biotechnologie qui développe une médecine transformative à l’aide de la plateforme d’édition de gènes pour les maladies graves, et ViaCyte, une société de médecine régénérative basée en Californie, ont collaboré pour le développement et la commercialisation de thérapies allogéniques par cellules souches pour traitement du diabète.

La prévalence croissante des maladies chroniques a contribué à la croissance du marché de la thérapie par cellules souches. Les longues heures de travail, l’activité physique limitée et les mauvaises habitudes alimentaires et de consommation d’alcool contribuent à la prévalence des maladies chroniques chez les personnes, ce qui entraîne le besoin d’une thérapie par cellules souches. Selon un article des Nations Unies, d’ici 2030, la proportion de décès dus aux maladies chroniques dans le monde devrait atteindre 70% du total des décès. Le fardeau mondial des maladies chroniques devrait atteindre environ 60%. La prévalence croissante des maladies chroniques devrait stimuler le marché de la thérapie par cellules souches.

Principaux sujets abordés:

1. Résumé

2. Caractéristiques du marché de la thérapie par cellules souches

3. Taille et croissance du marché de la thérapie par cellules souches

3.1. Marché historique mondial de la thérapie par cellules souches, 2015-2019, en milliards de dollars

3.1.1. Les moteurs du marché

3.1.2. Contraintes sur le marché

3.2. Marché mondial des prévisions de thérapie par cellules souches, 2019 – 2023F, 2025F, 2030F, milliards de dollars

3.2.1. Les moteurs du marché

3.2.2. Contraintes sur le marché

4. Segmentation du marché de la thérapie par cellules souches



4.1. Marché mondial de la thérapie par cellules souches, segmentation par type, historique et prévisions, 2015-2019, 2023F, 2025F, 2030F, en milliards de dollars

4.2. Marché mondial de la thérapie par cellules souches, segmentation par source de cellules, historique et prévisions, 2015-2019, 2023F, 2025F, 2030F, en milliards de dollars

4.3. Marché mondial de la thérapie par cellules souches, segmentation par application, historique et prévisions, 2015-2019, 2023F, 2025F, 2030F, en milliards de dollars

4.4. Marché mondial de la thérapie par cellules souches, segmentation par utilisateur final, historique et prévisions, 2015-2019, 2023F, 2025F, 2030F, en milliards de dollars

5. Analyse régionale et nationale du marché de la thérapie par cellules souches

