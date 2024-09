Rapport : Mise à jour sur le statut du contrat TNA de Joe Hendry

Un nouveau rapport fournit une mise à jour sur le statut du contrat de la star de la TNA, Joe Hendry.

Tout au long de l’été et du début de l’automne, Joe Hendry est apparu à la WWE et à la TNA. Il a même été la tête d’affiche de NXT No Mercy et a défié le championnat NXT. Cela a conduit certains fans à se demander s’il pourrait éventuellement signer avec la WWE à un moment donné.

Sean Ross Sapp de Combatif (via Sélection combative) rapporte qu’il restait à Hendry un « laps de temps substantiel » sur son contrat, et qu’il est loin d’être écoulé.

Mike Johnson de PWInsider il a été précédemment rapporté que le contrat de Hendry devrait courir jusqu’en 2025.

Hendry est à la TNA depuis 2022 ; il a fait ses débuts à Bound For Glory. Il a déjà concouru pour la société entre 2018 et 2019. Lors de sa deuxième participation, il a remporté le Digital Media Championship.

Joe Hendry à propos de la WWE

Entretien avec Matthew Aguilar pour Bande dessinéeHendry a évoqué la collaboration entre la WWE et la TNA. Il a exprimé sa gratitude envers les deux sociétés, tout en précisant qu’il appréciait les opportunités qui lui étaient offertes.

« Je suis très reconnaissant envers la TNA et la WWE car la TNA m’a permis d’explorer différentes voies pour construire ma marque et donc aider à faire progresser la marque de la TNA également », a déclaré Joe Hendry. « Je pense que j’ai eu une très bonne relation de travail collaborative avec la TNA. Donc, lorsque je leur propose quelque chose que j’aimerais faire, ou même qu’ils me proposent quelque chose qu’ils pensent que je pourrais faire, je pense que moi-même et la TNA avons l’opportunité de faire des affaires historiques pour l’entreprise. »

« C’est ce que j’ai toujours voulu faire dans le catch professionnel, c’est avoir un endroit comme celui-ci, un endroit qui peut aider à construire l’entreprise, qui peut vendre des billets, qui peut attirer les regards sur le produit, juste pour apporter une contribution positive. Je suis donc très reconnaissant que la TNA me mette en position de faire ça. »

Hendry a poursuivi en disant que la WWE l’avait accueilli à bras ouverts et qu’il en était reconnaissant.

« Je suis également très reconnaissant que la WWE m’ait accueilli à bras ouverts », a déclaré Hendry. « La TNA a travaillé en collaboration avec la WWE pour nous amener à une situation où, en ce moment, nous sommes dans une situation où la TNA travaille avec la WWE. Je suis donc un lutteur de la TNA qui apparaît sur NXT et je m’entraîne à plein temps au centre de performance également. C’est donc une situation sans précédent, et j’en suis très reconnaissant. »