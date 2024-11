Rapport : Mise à jour sur le passage de WWE RAW à Netflix, les stars que Netflix a espérées

WWE RAW sera officiellement transféré sur Netflix en janvier et un nouveau rapport fournit une mise à jour.

Sean Ross Sapp de Combattant (via Sélection combative) rapporte que Netflix avait indiqué son espoir que CM Punk, Roman Reigns et Cody Rhodes figureraient dans la série. Des sources de la WWE ont répondu au rapport en notant que les listes n’étaient pas encore décidées.

Sapp a également cité les talents de la WWE et a noté que ceux avec qui il a parlé n’avaient pas encore été informés de la marque sur laquelle ils porteraient. De même, il n’était pas clair s’il existerait un moyen de déterminer qui porte quelle marque.

Le rapport note également que les talents de RAW et de SmackDown étaient présents lors d’un tournage commercial et vidéo pour Netflix le 27 octobre. IYO SKY, Kairi Sane, les Motor City Machine Guns et le Baron Corbin étaient parmi eux.

De plus, Sapp écrit que Cody Rhodes et Netflix avaient discuté d’un rôle potentiel au cinéma. Cela étant dit, cela n’a finalement pas eu lieu.

Comme indiqué précédemment, l’Intuit Dome de Los Angeles devrait être le site du premier WWE RAW sur Netflix. Des sources sur place ont déclaré que l’événement avait été présenté comme étant majeur à leurs yeux.

WrestleZone fournira plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.

