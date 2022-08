Rapport: Michigan AG cherche un procureur spécial dans l’enquête de 2020

LANSING, Michigan (AP) – Le bureau du procureur général du Michigan demande qu’un procureur spécial enquête sur la question de savoir si le candidat républicain au poste de procureur général de l’État et d’autres devraient être inculpés pour avoir tenté d’accéder aux machines à voter après les élections de 2020, selon aux rapports publiés.

Le Detroit News a rapporté dimanche que le bureau du procureur général Dana Nessel avait demandé au Conseil de coordination des procureurs du Michigan, une agence d’État, de nommer un procureur spécial pour examiner les accusations portées contre neuf personnes, dont le candidat républicain au procureur général Matt DePerno, le représentant de l’État Daire Rendon de Lake City et le shérif du comté de Barry, Dar Leaf.

Le journal a rapporté que les détails des allégations ont été faits dans une lettre envoyée vendredi par la sous-procureure générale adjointe de Nessel, Christina Grossi, au secrétaire d’État démocrate Jocelyn Benson.

Ils impliquaient de convaincre les greffiers locaux de remettre des tabulatrices de vote, de les pénétrer et d’effectuer des «tests», selon la lettre.

La demande d’un procureur spécial a été faite en raison du conflit d’intérêts potentiel puisque Nessel affrontera probablement DePerno lors des élections de novembre.

DePerno, un avocat, a été approuvé par l’ancien président Donald Trump. Le nouveau venu politique soutient les fausses affirmations de Trump concernant sa défaite en 2020 dans l’État swing face au président Joe Biden. DePerno a été approuvé par les républicains du Michigan lors de leur convention d’État en avril. Il sera officiellement nommé lors d’une deuxième convention plus tard ce mois-ci, mais cela a été considéré comme une formalité.

“Dana Nessel sait qu’elle est en train de perdre cette course”, a déclaré le directeur de campagne de DePerno, Tyson Shepard, dans un communiqué dimanche soir, a rapporté The News. « Elle cherche désespérément à gagner cette élection à tout prix et vise maintenant DePerno, son adversaire politique. Ses actions sont contraires à l’éthique et démontreront davantage aux électeurs qu’elle est inapte à occuper un poste.

Cinq tabulateurs ont été prélevés dans les comtés de Roscommon et de Missaukee dans le nord du Michigan et dans le comté de Barry dans l’ouest du Michigan, selon la pétition, qui indique en outre que Ben Cotton, Jeff Lenberg, Douglas Logan et James Penrose “ont fait irruption dans les tabulateurs et ont effectué des ‘tests’ sur le matériel. »

Cotton, Lenberg, Logan et Penrose ont tous été impliqués dans les efforts visant à remettre en question les élections de 2020. Cotton, Lenberg et Penrose ont été cités comme experts par DePerno dans un procès impliquant le comté d’Antrim, a rapporté The News.

Logan est le fondateur de Cyber ​​Ninjas. Il a participé à un audit des résultats dans le comté de Maricopa, en Arizona.

Le News a déclaré que Leaf n’avait pas immédiatement répondu à une demande de commentaire dimanche et que Rendon n’était pas joignable.

La possession indue d’une machine à voter utilisée lors d’une élection est un crime passible de cinq ans de prison, a rapporté le journal.

The Associated Press