Rapport Marsha Blackburn : Arrêter la militarisation de la technologie par la Chine – Clarksville Online

Washington DC – La Chine communiste utilise depuis longtemps les médias sociaux pour promouvoir sa propagande aux États-Unis.

Cette semaine, j’ai discuté de la manière dont l’intelligence artificielle (IA) rend ces campagnes plus convaincantes au sein de la commission judiciaire du Sénat et de la commission sénatoriale du commerce.

Nous devons veiller à ce que les États-Unis battent Pékin dans la course à l’IA.

Aperçu hebdomadaire

Les actions récentes de l’administration de Joe Biden démontrent un manque de respect pour les leçons de l’histoire et la menace posée par le nouvel axe du mal – la Chine communiste, la Russie, la Corée du Nord et l’Iran. La situation actuelle exige un dirigeant fort qui recherche la paix par la force et non l’apaisement à tout prix. Lire la suite ici.

L’éducation STEM jouera un rôle essentiel pour maintenir la compétitivité de l’Amérique. Cette semaine, je introduit un projet de loi visant à moderniser l’enseignement STEM de la maternelle à la 12e année et à donner aux étudiants les outils dont ils ont besoin pour appliquer leur passion pour les mathématiques et les sciences à la recherche, à la défense et à la technologie américaines.







Accueillir les Tennessiens à Washington, DC, est toujours un moment fort de ma semaine. Ce fut un honneur de montre Larry Taylor, originaire de Chattanooga, reçoit la Médaille d’honneur pour ses actes d’héroïsme pendant la guerre du Vietnam. Rencontre avec la 134e Escadre de ravitaillement en vol de la Garde nationale aérienne du Tennessee, I discuté comment le ministère de la Défense et l’US Air Force peuvent soutenir la Garde nationale du Tennessee. Et bien sûr, aucune semaine à Capitol Hill ne serait complète sans le mardi du Tennessee. Si vous prévoyez un voyage à DC, rejoignez-nous pour un café et une bonne conversation.

Les parents ont le droit de participer à l’éducation de leurs enfants. Au Tennessee, nous avons la chance d’avoir d’excellents éducateurs, mais le ministère de l’Éducation de Biden a l’intention de retirer aux parents le droit de s’impliquer dans l’éducation de leur enfant. J’ai fait valoir un point simple devant la commission judiciaire du Sénat : les parents comptent. Regarderh plus ici.

