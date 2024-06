Rapport: Man Utd veut affronter Tottenham pour le poste de milieu de terrain de renom cet été – The Spurs Web

Le soleil ont révélé que Manchester United était prêt à défier Tottenham Hotspur pour les services d’Eberechi Eze mais il est expliqué que les Spurs détiennent toujours le dessus dans la course au milieu de terrain de Crystal Palace.

Eberechi Eze suscite des intérêts de transfert

Selon le rapport, le nouveau régime en place à Old Trafford veut faire en sorte que Èze leur signature « phare » du mercato estival.

On dit que même si Palace ne veut pas perdre le joueur de 25 ans cet été, l’intérêt pour ses services augmente désormais, United étant prêt à défier ses admirateurs de longue date des Spurs.

Cependant, le média affirme que les Red Devils devraient vendre des joueurs avant de pouvoir se permettre un accord pour l’international anglais, le club n’ayant pas encore pris de décision sur l’avenir du manager Erik Ten Hag.

En conséquence, on pense que Tottenham est « dans la loge » pour débarquer Eze cet été et il a même été vu dans la loge de la suite d’hospitalité de son agence au Stade Tottenham Hotspur vers la fin de la saison dernière avec ses amis et sa famille.

Tottenham et Manchester United ont Eze sur leur radar

Enfin, The Sun précise que les Spurs pourraient être réticents à dépenser une somme énorme pour la star des Eagles, car Ange Postecoglou souhaite également se renforcer dans plusieurs autres domaines cet été.

Ce rapport arrive quelques jours après Discussion en équipe a rapporté que Tottenham serait prêt à briser son record de transfert et à respecter la clause libératoire de 68 millions de livres sterling (y compris les modules complémentaires) dans le contrat d’Eze’s Palace.

Eze a connu une campagne impressionnante pour Palace la saison dernière, faisant 31 apparitions toutes compétitions confondues et marquant onze buts tout en fournissant six passes décisives (marché de transfert).

Opinion Web des Spurs

Manchester United ne sera pas le seul challenger de Tottenham pour la signature d’Eze si le milieu de terrain devient disponible, d’autres grands clubs de Premier League étant également susceptibles d’entrer dans la mêlée.

Il semble que les Spurs aient déjà préparé un accord potentiel et aient devancé la concurrence.

