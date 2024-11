Rapport : L’os orbital fracturé de Rhea Ripley est « à peu près légitime »

Dans l’épisode de NXT de cette semaine (29 octobre), Rhea Ripley a été attaquée dans le parking et a laissé un désordre sanglant par Liv Morgan et Raquel Rodriguez. La WWE a annoncé plus tard que Ripley avait subi une fracture de l’orbite orbitale droite et qu’il était indéfiniment hors de combat.

Radios d’observateurs de lutte Dave Meltzer a donné suite à cette histoire aujourd’hui, notant que Ripley est légitimement blessée et que l’angle NXT a été fait pour expliquer pourquoi elle manquera de temps :

« Elle a un os orbital fracturé. Donc la blessure qu’ils ont annoncée est assez légitime, oui. C’est arrivé la semaine dernière… elle n’a travaillé sur aucune émission maison, donc c’est probablement dans le dernier angle télévisé qu’elle a fait avec Raquel que cela s’est produit, le plus probablement. Et elle va être absente pendant un moment. Je ne sais pas à 100 pour cent, c’est pour ça qu’elle n’est pas là [Crown Jewel]parce que j’ai entendu ce match pour le pay-per-view. Mais oui, c’est arrivé la semaine dernière, et ensuite ils ont fait ça comme couverture pour avoir une raison pour qu’elle soit hors de combat.

Le dernier angle télévisé de Ripley avant cette semaine était une bagarre avec Rodriguez et Morgan lors de l’épisode de Raw du 21 octobre qui a culminé avec l’enfermement de Dominik Mysterio dans le piège à prisme. Il n’y a pas encore de calendrier pour le moment où Rhea pourrait revenir sur le ring.