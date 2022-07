Rapport: L’Iran arrête un militant pour des accusations de sécurité de l’État

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les autorités iraniennes ont arrêté un militant pro-réforme au franc-parler, affirmant qu’il avait conspiré pour agir contre la sécurité de l’État, ont rapporté samedi des médias semi-officiels iraniens.

Cette arrestation est la dernière d’une vague de détentions dans un contexte d’escalade des tensions avec l’Occident et de l’avancement rapide de ses travaux nucléaires par Téhéran, tandis que les pourparlers pour relancer l’accord atomique historique de 2015 restent au point mort.

L’agence de presse semi-officielle Fars a déclaré que le militant Mostafa Tajzadeh avait été arrêté vendredi après-midi et inculpé de “rassemblement (pour protester) et de complot en vue d’agir contre la sécurité du pays”.

Tajzadeh est un militant bien connu qui a critiqué le plus haut dirigeant et les hauts responsables du pays. Il a passé des années en prison après la réélection contestée en 2009 du président iranien Mahmoud Ahmadinejad et les troubles qui ont suivi.

Pendant ce temps, le procureur en chef de Téhéran, Ali Salehi, a été cité samedi par l’agence de presse judiciaire Mizan comme approuvant les dernières arrestations et affirmant que les activités des personnes détenues « ont créé des divisions » qui ont conduit à « l’incitation dans les médias et la société ».

Vendredi, l’agence de presse publique IRNA a rapporté l’arrestation de deux cinéastes suite à un appel qu’ils ont publié sur les réseaux sociaux, les accusant de liens avec des groupes d’opposition basés à l’extérieur du pays et complotant pour porter atteinte à la sécurité de l’État.

Le cinéaste primé Mohamad Rasoulof et son collègue Mostafa Al-Ahmad ont été arrêtés pour avoir publié une déclaration sur les réseaux sociaux exhortant les membres des forces de sécurité iraniennes à déposer les armes. Au moins 70 cinéastes iraniens et travailleurs de l’industrie cinématographique avaient signé l’appel.

Le hashtag #put_your_gun_down fait référence à la violente répression lors des troubles qui ont suivi l’effondrement d’un immeuble dans la ville d’Abadan, dans le sud-ouest, qui a tué au moins 41 personnes plus tôt cette année. L’effondrement du 23 mai a ravivé des souvenirs douloureux de catastrophes nationales passées et déclenché des manifestations à Abadan au cours desquelles la police a matraqué des manifestants et tiré des gaz lacrymogènes.

Au cours des derniers mois, il y a eu des protestations en Iran contre les hausses de prix et la réduction des subventions par le gouvernement. Aussi, les enseignants se sont rassemblés pendant des semaines, réclamant de meilleurs salaires et conditions de travail.

Les souvenirs sont également frais de la hausse des prix du carburant en Iran en novembre 2019, lorsque des manifestations généralisées – les plus violentes depuis la création de la République islamique en 1979 – ont secoué le pays.

L’Iran a également arrêté un certain nombre d’Européens ces derniers mois, dont deux citoyens français et un touriste suédois, alors qu’il cherche à obtenir un effet de levier dans les négociations nucléaires.

Des personnes ayant la double nationalité et des personnes ayant des liens avec l’Occident ont également été arrêtées, souvent pour des accusations d’espionnage largement critiquées, pour être utilisées comme monnaie d’échange dans les négociations. Téhéran nie avoir utilisé des détenus pour servir ses objectifs politiques.

Les pourparlers pour relancer l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran avec les puissances mondiales sont au point mort depuis des mois. Un récent effort pour sortir de l’impasse entre les négociateurs américains et iraniens s’est terminé sans faire de progrès au Qatar.

The Associated Press