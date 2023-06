Rapport : L’Iran arrête à nouveau un caricaturiste, un groupe de journalistes demande sa libération

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les autorités iraniennes ont convoqué et arrêté une dessinatrice qui a des antécédents d’emprisonnement pour des publications politiques sur son compte Instagram, a déclaré vendredi son avocat.

Mohammad Moghimi a déclaré dans un tweet que sa cliente, Atena Farghadani, peintre, dessinatrice et ancienne prisonnière politique, avait été convoquée au palais de justice d’Evin à Téhéran et arrêtée. Il n’a pas précisé pourquoi elle a été détenue.

En 2016, Farghadani a été libéré après avoir passé 18 mois en prison pour avoir dépeint les législateurs comme des animaux pour critiquer un projet de loi restreignant la contraception et criminalisant la stérilisation volontaire.

Mercredi, Farghadani a posté une de ses caricatures montrant des personnes aux visages animaliers et sataniques.

Le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York, a déclaré jeudi que les autorités iraniennes devaient libérer Farghadani et cesser leurs efforts pour faire taire les commentateurs et les membres de la presse.

« Ce cycle de journalistes et de commentateurs à travers la prison est une continuation de la politique de porte tournante de longue date des autorités et une caractéristique du non-respect de l’État de droit par l’Iran », a déclaré Sherif Mansour, coordinateur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du CPJ.

The Associated Press