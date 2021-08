Rapport: les ventes de la série Samsung Galaxy S21 sont inférieures à celles du S20 et du S10

Publications coréennes citant une société d’analyse Kiwoom valeurs mobilières rapporte que Samsung est déçu des ventes de la génération Galaxy S21. Les premières attentes étaient que la série serait un succès, mais cela n’a pas fonctionné.

Au cours des six premiers mois de disponibilité, les modèles S21 ont vendu un total de 13,5 millions d’unités. C’est 20% de moins que ce que la génération Galaxy S20 a géré dans le même laps de temps et un énorme 47% de moins que la génération S10.

Voici un tableau de Recherche de contrepoint, qui montre les ventes mois par mois de la série Galaxy S remontant au S5 :

Au cours du premier mois de disponibilité, les produits phares S21 ont vendu 590 000 unités sur leur propre territoire en Corée. C’était le plus élevé depuis le Galaxy S8, qui a déplacé 620 000 unités au cours du premier mois. Les ventes mondiales pour le premier mois ont été légèrement supérieures à 1 million d’unités, la barre des 10 millions a été atteinte cinq mois après le lancement de la série S21.

La société parierait sur l’Exynos 2200 – le premier chipset mobile avec un GPU AMD RDNA – pour restaurer l’intérêt pour les produits phares de la série Galaxy S. Ce GPU devrait être 30% plus rapide que le GPU Mali actuel dans l’Exynos 2100 et il devrait battre l’Adreno dans le prochain Snapdragon 898. Bien sûr, les performances du monde réel et si cela restaure l’intérêt des consommateurs pour la série sont des questions pour l’année prochaine. .

Cette année, sans Galaxy Note au second semestre, Samsung s’appuiera sur les nouveaux pliables pour transporter le haut de gamme. Et Samsung peine dans le haut de gamme.

La société a livré 58 millions de smartphones au total au cours du deuxième trimestre de cette année, contre 54 millions d’unités au même trimestre l’année dernière. Mais si les ventes de S21 ont faibli, cela signifie que l’augmentation provient des appareils d’entrée de gamme et de milieu de gamme.

Un autre souci est que Xiaomi rattrape son retard. Le fabricant a déjà dépassé Apple pour devenir le deuxième plus grand fabricant de smartphones au deuxième trimestre avec 53 millions d’unités vendues au deuxième trimestre.

