Rapport: les talibans ont tué des captifs dans une province afghane agitée

ISLAMABAD, Pakistan (AP) – Les talibans ont capturé, ligoté et abattu 27 hommes dans la vallée du Panjshir en Afghanistan le mois dernier lors d’une offensive contre des combattants de la résistance dans la région, selon un rapport publié mardi, réfutant les affirmations antérieures du groupe selon lesquelles les hommes étaient tué au combat.

Une vidéo des meurtres vérifiée par le rapport montre cinq hommes, les yeux bandés, les mains liées derrière le dos. Ensuite, les combattants talibans les aspergent de coups de feu pendant 20 secondes et crient de joie.

L’enquête d’Afghan Witness, un projet open source dirigé par le Centre for Information Resilience à but non lucratif basé au Royaume-Uni, est une rare vérification des allégations selon lesquelles les talibans ont utilisé des méthodes brutales contre les forces de l’opposition et leurs partisans, ont déclaré ses chercheurs. Depuis leur arrivée au pouvoir en août 2021, les talibans ont imposé une règle plus stricte et plus dure, alors même qu’ils font pression pour la reconnaissance internationale de leur gouvernement.

David Osborn, le chef d’équipe d’Afghan Witness, a déclaré que le rapport donne «l’exemple le plus clair» des talibans effectuant une «purge orchestrée» des combattants de la résistance.

Afghan Witness a déclaré avoir analysé des dizaines de sources visuelles provenant des médias sociaux – principalement des vidéos et des photographies – pour établir un lien concluant entre un groupe de combattants talibans et le meurtre de 10 hommes dans le district de Dara du Panjshir, dont les cinq vus en train d’être fauchés dans la vidéo.

Il a déclaré avoir également confirmé 17 autres exécutions extrajudiciaires à partir d’autres images sur les réseaux sociaux, montrant toutes des hommes morts les mains liées derrière le dos. Des vidéos et des photos de combattants talibans avec les corps ont facilité la géolocalisation et la chronolocalisation, fournissant également des gros plans des combattants sur les lieux. Celles-ci ont été croisées avec d’autres vidéos soupçonnées de présenter le groupe.

“En utilisant des techniques open source, nous avons établi les faits autour de l’exécution sommaire et systématique d’un groupe d’hommes dans la vallée du Panjshir à la mi-septembre”, a déclaré Osborn. « Au moment de leur exécution, les détenus étaient attachés, ce qui ne représentait aucune menace pour leurs ravisseurs talibans.

Enayatullah Khawarazmi, le porte-parole du ministre de la Défense nommé par les talibans, a déclaré qu’une délégation enquêtait sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Il a dit qu’il n’était pas en mesure de donner plus de détails car l’enquête est en cours.

Zabihullah Mujahid, le porte-parole du gouvernement dirigé par les talibans, n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

Le mois dernier, Mujahid aurait déclaré que les talibans avaient tué 40 combattants de la résistance et en avaient capturé plus de 100 au Panjshir. Il n’a donné aucun détail sur la mort des 40 hommes.

La force combattant dans la vallée montagneuse du Panjshir au nord de Kaboul – une région éloignée qui a déjà défié les conquérants – est issue des derniers vestiges des forces de sécurité afghanes brisées. Il a juré de résister aux talibans après qu’ils ont envahi le pays et pris le pouvoir en août 2021.

Ali Maisam Nazary, responsable des relations extérieures au Front de résistance nationale pour l’Afghanistan, a déclaré : « Les talibans ont commis des crimes de guerre en tuant des prisonniers de guerre qui se sont rendus à bout portant et les vidéos en sont la preuve.

Afghan Witness a déclaré avoir des preuves crédibles de 30 autres décès dus à l’offensive des talibans du mois dernier contre des combattants présumés de la résistance au Panjshir.

Riazat Butt, L’Associated Press