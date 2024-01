Rapport : les Steelers interviewent l’ancien entraîneur-chef des Falcons, Arthur Smith, pour le poste d’OC

Les Steelers de Pittsburgh avancent dans leur recherche de coordinateur offensif. Selon Tom Pelissero de NFL Network, l’équipe est interviewant l’ancien entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta, Arthur Smith pour son spot ouvert OC. L’entretien a lieu aujourd’hui.

Si cette interview suit la façon dont l’équipe a géré sa recherche de coordinateur, elle sera annoncée par les Steelers plus tard dans la journée.

MISE À JOUR (15h31) : Les Steelers ont officiellement annoncé leur entretien avec Smith.

Nous avons interviewé Arthur Smith pour notre poste de coordinateur offensif. – Steelers de Pittsburgh (@steelers) 28 janvier 2024

Smith a été congédié après trois saisons en tant qu’entraîneur-chef des Falcons, compilant une fiche de 21-30 avec trois saisons consécutives de 7 à 10. Auparavant, il a été coordinateur offensif des Titans du Tennessee et y a connu du succès. Smith est connu pour son approche de jeu de course utilisant un personnel plus lourd, ce qui correspond aux points forts des Steelers.

En 2019, les Titans ont terminé 10e pour les points par match et parmi les trois premiers en attaque au sol, menés par le RB Derrick Henry, qui a totalisé plus de 1 500 verges et 16 touchés. En 2020, le Tennessee était la quatrième meilleure attaque de la NFL et a de nouveau dominé sur le terrain. Henry a parcouru plus de 2 000 verges au sol cette saison-là, devenant ainsi le huitième joueur de l’histoire de la NFL à le faire.

Smith a commencé sa carrière d’entraîneur en 2006 en tant qu’assistant diplômé en Caroline du Nord après y avoir terminé sa carrière de joueur. Il a rapidement rejoint la NFL, embauché par Washington en 2007 en tant qu’entraîneur du contrôle qualité défensif de l’équipe. Il a occupé le même rôle avec les Titans en 2011 avant de passer du côté offensif du ballon. Nommé entraîneur de la ligne o de l’équipe en 2013, il a travaillé avec les ailiers rapprochés de l’équipe de 2014 à 2018 avant d’être promu coordonnateur offensif.

Son séjour à Atlanta a été moins réussi. Deux fois en trois ans, les Falcons ont terminé 26e en points par match et n’ont atteint que la 15e place en 2022. L’offensive a été critiquée pour ne pas avoir suffisamment utilisé ses meilleurs talents, notamment TE Kyle Pitts et RB Bijan Robinson de premier tour. Cependant, les Falcons étaient lourds, terminant troisièmes dans les tentatives malgré un record de défaites. Depuis son licenciement, Smith aurait reçu beaucoup d’intérêt pour l’ouverture de postes de coordinateur, mais on pense qu’il s’agit de son premier entretien formel.

Outre Smith, les autres entretiens connus que les Steelers ont menés sont ceux de Thomas Brown de Caroline et Jerrod Johnson de Houston. L’équipe a demandé une entrevue pour Zac Robinson mais il a été embauché par les Falcons comme nouveau OC hier.

Bien qu’aucun calendrier n’ait été fixé, les Steelers prévoient d’embaucher un coordinateur peu de temps après leur retour du Senior Bowl 2024, qui aura lieu la semaine prochaine. Sur la base des candidats actuels et des grandes lignes de ce que Mike Tomlin a dit rechercher chez son prochain coordinateur offensif, Smith est potentiellement le favori. Johnson est un candidat intéressant mais également très demandé avec de nombreux entretiens qui auraient eu lieu ou auront lieu.