Rapport : les Seahawks veulent discuter du travail d’entraîneur avec Mike Vrabel

Le jour où les Seahawks auraient dû interviewer un ancien entraîneur-chef de la NFL, Dan Quinn, il a été rapporté qu’ils voulaient également parler avec un autre – Mike Vrabel.

La nouvelle de Quinn n’était pas une surprise, car il est considéré comme l’un des favoris pour ce poste depuis le licenciement de Pete Carroll la semaine dernière. Sa première interview virtuelle devait avoir lieu jeudi, selon ESPN et d’autres médias.

Quant à Vrabel, il figurait sur la liste des candidats potentiels après avoir été congédié la semaine dernière par les Titans du Tennessee.

Mais tout lien entre Vrabel et les Seahawks n’était que des rumeurs jusqu’à jeudi, lorsque ESPN a rapporté qu’ils étaient « intéressés à parler et à rencontrer Vrabel ».

Comme c’est le cas de la plupart des entraîneurs de leur liste, les Seahawks doivent s’aligner sur les autres équipes pour interviewer Vrabel. Les Chargers ont confirmé avoir interviewé Vrabel jeudi, et ESPN et d’autres médias ont rapporté que les Falcons aimeraient parler avec lui.

Les Seahawks auraient interviewé mercredi le coordinateur défensif de la Caroline, Ejiro Evero. En supposant que l’interview de Quinn se déroule comme prévu, il serait le deuxième entraîneur interviewé par Seattle.

Les Seahawks auraient également prévu des entretiens avec le coordinateur défensif des Rams/ancien entraîneur de Tampa Bay, Raheem Morris, et le coordinateur offensif des Giants de New York, Mike Kafka, vendredi, et le coordinateur offensif des Lions de Détroit, Ben Johnson, samedi.

Tout entretien avant lundi avec des entraîneurs employés par une équipe de la NFL doit être effectué virtuellement. Les entretiens avec des entraîneurs universitaires ou sans emploi, comme Vrabel, peuvent être réalisés en personne à tout moment.

On pense que Seattle est intéressé par Vrabel en raison de son expérience d’entraîneur-chef – il a une fiche de 54-45 et trois apparitions en séries éliminatoires en six saisons avec les Titans. De plus, Vrabel serait proche du directeur général de Seattle, John Schneider.

“Il entretient d’excellentes relations avec le directeur général John Schneider depuis un certain temps”, a déclaré Adam Schefter, initié d’ESPN NFL, au “Dan Patrick Show” cette semaine.

Vrabel, 48 ans, et Schneider n’ont pas travaillé ensemble dans la NFL, contrairement à Schneider et Quinn, qui était le coordinateur défensif des Seahawks en 2013 et 2014 lorsqu’ils ont participé deux fois de suite au Super Bowl.

Et c’est l’expérience de Quinn avec les Seahawks – lorsqu’il a également noué de bonnes relations avec d’autres personnes qui restent dans l’organisation, comme le vice-président Bert Kolde – qui font que beaucoup le placent parmi les favoris.

Quinn, cependant, a d’autres interviews. Il aurait parlé avec les Panthers et les Titans mercredi, avec Washington et Seattle jeudi et devait rencontrer les Chargers vendredi.

Vrabel a été licencié après une saison de 6-11 qui fait suite à un record de 7-10 en 2022 lorsque le Tennessee a perdu ses sept derniers matchs après un départ de 7-3.

Mais ces deux saisons se sont également produites dans un contexte de roulement important au sein du service du personnel du Tennessee, ainsi que d’une décision de quitter le quart-arrière vétéran Ryan Tannehill.

The Athletic a rapporté que Vrabel est « prêt » à s’entretenir avec les Falcons la semaine prochaine et que les Seahawks « cherchent à en planifier un ».

Comme The Athletic l’a également noté, Vrabel peut être patient alors que son contrat avec le Tennessee court jusqu’à la saison 2025.

“Vrabel peut être sélectif, sachant que s’il s’absente une saison en 2024, il sera généreusement payé par la propriétaire contrôlante des Titans, Amy Adams Strunk, pour ce faire”, a rapporté The Athletic.

Les Seahawks auraient également demandé des entretiens avec le coordinateur offensif de Miami Frank Smith, le coordinateur défensif des Raiders Patrick Graham et le coordinateur offensif de Houston Bobby Slowik.

Cependant, jeudi après-midi, aucune date précise pour leurs entretiens avec Seattle n’avait été annoncée.

Les entretiens virtuels rapportés avec Evero et Quinn au cours des deux derniers jours étaient les premiers pour Seattle dans un processus qui pourrait encore prendre environ une semaine.

Les règles révisées de la NFL interdisant les entretiens en personne pour les entraîneurs employés contribuent à allonger le processus – conçues, en partie, pour ne pas distraire les entraîneurs des équipes des séries éliminatoires.

Toutes les équipes de la NFL doivent également se conformer à la règle Rooney, qui exige des entretiens en personne avec au moins deux candidats externes qui sont des personnes de couleur ou des femmes.

L’ajout de Vrabel signifie que les Seahawks auraient été intéressés à interviewer neuf entraîneurs, semblant adhérer à la déclaration de Schneider mardi selon laquelle ils ratisseraient large pour trouver un successeur à Carroll.

La recherche d’un entraîneur-chef est la première en tant que directeur général pour Schneider, qui a déclaré mardi qu’il aura le dernier mot sur le personnel d’entraîneurs et tout le personnel. Carroll, qui détenait également le titre de vice-président exécutif des opérations football, avait déjà eu le dernier mot.

Le fait que Schneider, dont le contrat avec l’équipe va jusqu’au repêchage de 2027, ait ce contrôle signifie que tout entraîneur qu’il embauchera viendra à Seattle, sachant que Schneider conserverait le dernier mot.

Vrabel devient également l’un des trois candidats connus possédant une expérience d’entraîneur-chef dans la NFL, avec Quinn et Morris.

Schneider a déclaré mardi qu’une expérience d’entraîneur-chef est un plus mais pas une condition préalable.

“C’est définitivement une question d’équilibre”, a-t-il déclaré. « Allez-vous tenter votre chance avec quelqu’un qui n’a jamais été entraîneur-chef et qui n’a pas nécessairement connu des hauts et des bas quand il y a des choses difficiles à traverser ? Je pense que Pete [Carroll] y a fait allusion lors de sa conférence de presse l’autre jour. C’est un travail difficile. Vous allez traverser des moments assez sombres. Vous aussi, vous allez vivre des moments formidables. La clé est de rester au milieu de tout cela et de ne pas être sur des montagnes russes, et de savoir que lorsque vous gagnez un match, cela ne signifie pas que vous avez toutes les réponses et que vous êtes la meilleure chose à faire. Ensuite, lorsque vous perdez un match, vous n’êtes pas la pire équipe de la Ligue nationale de football et vous n’avez pas de bons joueurs. L’équilibre doit donc se situer en plein milieu.

« … Notre clé ici est de faire savoir aux gens qu’ils ont des gens qui vont les aider à devenir le meilleur entraîneur-chef et à avoir le meilleur personnel possible, et ils sauront que nous pouvons les soutenir, qu’ils soient ou non. ont été entraîneur-chef ou ils n’ont pas été entraîneur-chef.