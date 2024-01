Rapport: les Seahawks de Seattle envisagent les Ravens DC et le Lions OC pour l’entraîneur

Les séries éliminatoires de la NFL ont atteint la ronde de championnat de conférence dimanche, et personne ne les surveillera de plus près que les deux équipes à la recherche d’un entraîneur-chef – les Seahawks de Seattle et les Commanders de Washington.

Brock & Salk : Est-il vraiment logique que les Seahawks rédigent un QB ?

Adam Schefter, initié senior d’ESPN dans la NFL signalé dimanche matin que le coordinateur offensif des Detroit Lions, Ben Johnson, et le coordinateur défensif des Ravens de Baltimore, Mike Macdonald, sont en jeu pour les Seahawks et les Commanders.

Les Seahawks sont dans une situation un peu difficile en ce qui concerne Macdonald. Schefter a déclaré dimanche que Seattle veut interviewer Macdonald lorsque la saison des Ravens se termine, mais les Seahawks n’ont pas encore mené une première interview avec le très apprécié DC et, en raison des règles de la NFL, ne sont pas autorisés à lui parler jusqu’à ce que son équipe soit éliminée ou passe le Super Bowl. La bonne nouvelle pour Seattle est que les Ravens ont perdu 17-10 contre les Chiefs de Kansas City dimanche, ce qui signifie que les Hawks peuvent désormais parler à Macdonald (et sa défense a quand même plutôt bien joué malgré la défaite).

Le moment où les Hawks ont démis de leurs fonctions l’ancien entraîneur-chef Pete Carroll, le 10 janvier, a probablement joué un rôle dans le fait que Seattle n’a pas pu parler à Macdonald avant la date limite des premières entrevues avec les entraîneurs adjoints des équipes en séries éliminatoires.

Parmi les entraîneurs adjoints actuels de la NFL, Macdonald est le seul candidat signalé au poste d’entraîneur des Seahawks qu’ils n’ont pas pu interviewer avant ce week-end.

Selon Schefter, la question avec Macdonald était de savoir si « Seattle serait prêt à attendre pour l’interviewer une première fois si Baltimore se qualifiait pour le Super Bowl ». Désormais, les Hawks n’ont plus à s’inquiéter de ça.

Pourquoi le poste d’entraîneur-chef des Seahawks de Seattle est-il si attrayant ?

Quant à Johnson, les Seahawks auraient pu avoir un premier entretien avec lui avant la date limite et pourraient mener un deuxième entretien avec lui cette semaine, que les Lions gagnent ou perdent le championnat NFC de dimanche contre les 49ers de San Francisco.

Schefter a écrit que des sources de la ligue ont déclaré à ESPN que les Commanders envisageaient de tenir une deuxième entrevue avec quatre entraîneurs impliqués dans les matchs de dimanche : Macdonald, Johnson, l’entraîneur-chef adjoint des Ravens/entraîneur de la ligne défensive Anthony Weaver et le coordonnateur défensif des Lions Aaron Glenn.

Les entraîneurs adjoints de la NFL avec lesquels les Seahawks auraient parlé sont Johnson, le coordinateur défensif des Cowboys Dan Quinn, le coordinateur offensif des Texans Bobby Slowik, le coordinateur défensif des Panthers Ejiro Evero, le coordinateur défensif des Raiders Patrick Graham, le coordinateur offensif des Giants Mike Kafka et le coordinateur offensif des Dolphins Frank Smith. .

Il est possible que les Seahawks aient parlé à d’autres candidats qui ne sont pas actuellement employés par d’autres équipes de la NFL, mais ces entretiens ne doivent pas nécessairement être organisés par la ligue et ne sont donc pas aussi faciles à rendre compte.

Six équipes de la NFL ont déjà nommé de nouveaux entraîneurs ce mois-ci, mais une seule des recrues serait candidate aux Seahawks : Raheem Morris, qui était coordinateur défensif des Rams et est le nouvel entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta.

