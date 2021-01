Une semaine après une performance explosive de six touchés contre le Minnesota, le demi offensif des New Orleans Saints Alvin Kamara devrait être indisponible pour la finale de la saison régulière de la Nouvelle-Orléans contre les Panthers de la Caroline.

Kamara a raté l’entraînement puis a atterri sur la liste de réserve / COVID-19 vendredi, a annoncé l’équipe. Il a été testé positif au nouveau coronavirus, a rapporté Adam Schefter d’ESPN, et ne jouera pas dimanche.

Un diagnostic positif écarterait Kamara pendant 10 jours, ce qui pourrait avoir un impact sur sa disponibilité pour les séries éliminatoires des Saints. La Nouvelle-Orléans (11-4) entre à la 17e semaine à la deuxième place du NFC, derrière les 12-3 Packers. Pour passer au premier rang de la NFC et gagner le seul bye de la conférence dans un peloton de sept équipes, la Nouvelle-Orléans doit gagner – en plus de la défaite de Green Bay face à Chicago et de Seattle en battant San Francisco.

Sinon, la Nouvelle-Orléans participera à la ronde wildcard du 9 au 10 janvier, mettant en question la disponibilité de Kamara. S’il n’est pas disponible, la Nouvelle-Orléans perdrait un joueur qui a couru à 1688 verges et les 21 meilleurs de la ligue combinés au sol et recevant des touchés en 15 matchs. Les six touchés de Noël de Kamara ont égalé un record de la ligue de 91 ans pour la plupart des touchés à la course dans un match de l’histoire de la NFL.

Saints Safety CJ Gardner-Johnson est également sur la liste de réserve / COVID-19 de l’équipe.