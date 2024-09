Rapport : les PPV AEW seront diffusés sur MAX en 2025

Selon certaines informations, les pay-per-views d’AEW auront un nouveau domicile en 2025.

Selon Andrew Zarian dans l’émission d’aujourd’hui Le podcast Mat Menils seront diffusés sur le service de streaming MAX de Warner Bros. Discovery à partir de janvier, et peut-être même plus tôt.

« Ils seront sur MAX en janvier », a déclaré Zarian. « Ils pourraient le faire plus tôt, mais je sais qu’ils prévoient de le faire en janvier. Je sais que les pay-per-views seront disponibles là-bas. Ils n’ont pas l’exclusivité sur les pay-per-views, donc ils seront également disponibles ailleurs. C’est comme la WWE, vous pouvez toujours commander ces pay-per-views qui sont disponibles sur Peacock. »

Notre propre Dave Meltzer a un article premium mis en ligne sur le site pour les abonnés analysant l’accord annoncé. Meltzer a noté que les PPV diffusés sur MAX font partie du package avec WBD.

« Les personnes proches de la situation ont confirmé que MAX faisait partie du package PPV, même si la forme que cela prendra n’est pas encore détaillée », a écrit Meltzer.

John Ourand, journaliste sportif de longue date, a récemment rapporté que l’AEW et la WBD s’apprêtaient à annoncer un nouvel accord sur les droits médiatiques dès la semaine prochaine. Lors d’une récente apparition sur Busted Open Radio, Tony Khan n’a pas voulu confirmer ces informations, mais a déclaré qu’il était certain que l’AEW serait sur TBS et TNT pendant longtemps.

« Je sais qu’ils ont rapporté des choses très intéressantes. Il y a beaucoup de rapports et de rumeurs. Je n’ai rien confirmé et Warner Brothers n’a rien confirmé officiellement », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’avait divulgué aucune information. « Je pense que nous avons un avenir vraiment passionnant là-bas. Je peux dire avec 100 % de certitude que l’AEW, TBS et TNT sont là pour rester longtemps. »

